Pin-Doppelpack für den guten Zweck

Auch für die letzten beiden Freundschaftsspiele vor der EURO 2020 gibt es wieder die beliebten Spieltag-Pins für Fan Club-Mitglieder. Die Accessoires zu den Partien gegen Dänemark und Lettland können ab jetzt bestellt werden. Die Auflage ist limitiert. Wie immer gilt: First Come, First Serve.

Hier geht's zur Pin-Bestellung.

Durch den digitalen Verkauf der Spieltag-Pins soll auch dieses Mal für einen guten Zweck gesammelt werden. Nach Absprache mit unseren Fan Club-Betreuer*innen wird die gesammelte Summe an die "In der Gemeinde leben gGmbH" (IGL) aus Düsseldorf gehen. Die IGL berät und begleitet Menschen mit kognitiven und mehrfachen Behinderungen.

Gespendet werden kann an das folgende Konto:

Stadtsparkasse Düsseldorf

IBAN: DE32 3005 0110 0013 0021 00

BIC: DUSSDEDDXXX

Verwendungszweck: Fan Club Nationalmannschaft

Wir würden uns freuen, wenn ihr euch im Gegenzug zu einer Bestellung für eine Spende entscheidet!