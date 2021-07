Pieper ist "Spieler des Saudi-Arabien-Spiels"

Beim 3:2 (2:1) gegen Saudi-Arabien zeigte das deutsche Olympiateam große Moral und schaffte sich eine gute Ausgangssituation für das Gruppenfinale gegen die Elfenbeinküste am Mittwoch (ab 10 Uhr, live im ZDF und bei Eurosport).

Das "Team D Fußball" zeigte in Yokohama über 90 Minuten eine gute und vor allem kämpferisch starke Leistung, für Amos Pieper von Arminia Bielefeld war wegen einer Roten Karte aber bereits nach 67 Minuten Schluss. Zuvor hatte der Abwehrmann um jeden Ball gekämpft und sich für die Mannschaft aufgeopfert.

Fans rufen zu Pieper-Wahl auf

Für die darauffolgende Wahl zum Spieler des Spiels riefen im Anschluss an die Partie Anhänger*innen von Arminia Bielefeld und der deutschen Mannschaft auf Fanseiten dazu auf, den U 21-Europameister zum Man of the Match zu wählen, um ihm zu zeigen, dass sie trotz des Platzverweises hinter ihm stehen.

Entsprechend deutlich fiel das Voting des Fan Club Nationalmannschaft aus: Pieper erhielt 58,8 Prozent der Stimmen, der zweitplatzierte Ragnar Ache kam auf 9,7 Prozent. Auf dem dritten Platz landete ein zweiter Verteidiger: 7,4 Prozent der Stimmen entfielen auf Torschütze Felix Uduokhai.

DFB.de und der Fan Club Nationalmannschaft bedanken sich bei allen User*innen fürs Abstimmen!