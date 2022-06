Philipp Lahm zu Gast im Fan-Club-Zelt

Wenn unser DFB-Team am 7. Juni in München zur Nations-League-Partie gegen England antritt, können sich die Fans nicht nur auf das Spiel freuen. Auch in den Stunden vor dem Anpfiff hat der Fan Club Nationalmannschaft ein buntes Programm rund um die Allianz Arena geplant.

Ab 17.30 Uhr öffnet das Fan Club-Zelt auf der Esplanade vor dem Eingang-Süd seine Türen für alle Mitglieder. Um ca. 19 Uhr wird auch erstmals seit Ende 2019 wieder ein prominenter Gast vorbeischauen. Mit Philipp Lahm gibt sich der Weltmeisterkapitän von 2014 die Ehre und stellt sich den Fragen unseres Moderators. Im Anschluss wird er zum prominenten Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft ernannt.

Kostenlose Deutschland-Jackets für Mitglieder

Doch der Auftritt unseres Weltmeisters ist längst nicht das einzige Highlight des Tages. Nachdem die Deutschland-Jackets schon in den letzten Jahren für große Aufmerksamkeit sorgten, kehren sie jetzt ins Stadion zurück. Vor dem Fan-Club-Zelt wird es die schwarz-rot-goldenen Jackets kostenlos für unsere Mitglieder geben – natürlich nur, solange der Vorrat reicht.

Wie an jedem Spieltag wird es auch bei der Partie in München die beliebten Pins gegen eine Spende geben. Die gesammelten Erlöse kommen der Stiftung "Projekt Omnibus" zugute. Auch für Unterhaltung ist im Fan-Club-Zelt gesorgt: In der Coca-Cola-Gaming-Ecke können sich die Fans mit einem Freigetränk am Tischkicker oder auf der PlayStation in Stimmung bringen.

Fan-Match gegen die "Three Lions"

Neben dem Zelt wird auch der Fan-Club-Bus auf der Esplanade vertreten sein. Musik, schwarz-rot-goldene Give-Aways und Moderation sorgen schon vor dem Spiel für gute Stimmung. Genau wie an den letzten Spieltagen findet zudem zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr eine Verlosung statt, bei dem die Fans einen DFB-Kapuzenpullover gewinnen können.

Wer nicht bis 20.45 Uhr auf Fußball verzichten will, kann schon ab ca. 14 Uhr auf der Bezirkssportanlage Freimann ganz in der Nähe der Allianz Arena vorbeischauen. Dort stehen sich beim Fan-Match die Anhänger der deutschen Nationalmannschaft und der "Three Lions" gegenüber. Zuschauer sind herzlich willkommen, um unsere Fan-Auswahl lautstark zu unterstützen.