Philipp Lahm ist Münchens Botschafter für die EURO 2020

Jetzt ist es hochoffiziell: Philipp Lahm ist Münchens Botschafter für die UEFA EURO 2020. Der Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 2014 und DFB-Ehrenspielführer unterzeichnete heute beim Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter seinen Botschafter-Vertrag.

OB Reiter sagte: "Wir haben nicht lange überlegen müssen, bis wir den perfekten Botschafter der Stadt für die Fußball-EM 2020 gefunden hatten. Philipp Lahm ist ein großes Vorbild für viele und er wird auf sympathische Art in die Welt hinaustragen, wie sportbegeistert, weltoffen und gastfreundlich München ist."

Philipp Lahm, Geschäftsführer der DFB EURO GmbH, erklärte: "München ist meine Stadt. Hier bin ich aufgewachsen. Hier lebe ich bis heute. Deshalb ist es für mich selbstverständlich, der Stadt München als Host City Ambassador für die EURO 2020 zur Verfügung zu stehen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Spiele in München zu einem Fest für Fußballfans werden - im Stadion, vor den TV-Geräten und in der ganzen Stadt. Die Gage, die ich dafür bekomme, spende ich dem Bayerischen Fußball-Verband. Es werden damit 20 Nachwuchstrainer ausgebildet. Mein Team und ich werden sie während und nach ihrer Ausbildung begleiten. Denn unsere jüngsten Kicker sind die Nationalspieler von übermorgen."

"Unheimlich stolz, dass Philipp Lahm das macht"

Mit einem "dicken Dankeschön an Philipp Lahm" reagierte Jürgen Igelspacher, Geschäftsführer des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) auf die Spenden-Ankündigung Lahms: "Wir sind unheimlich stolz, dass Philipp Lahm das in dieser Form macht. Die Verbindung zu ihm ist für uns keine neue - er war 2017 Gesicht unserer Ehrenamtspreisverleihung und ist einer, der trotz seiner großen Erfolge nie seine Wurzeln vergessen und sich auch immer dazu bekannt hat. Philipp Lahm weiß nur zu gut, welche Kraft der Amateurfußball besitzt und was es in den Vereinen bedeutet, Tag für Tag für den Nachwuchs da zu sein. Deshalb sind wir ganz besonders stolz darauf, dass der BFV und damit alle Fußball-Vereine in ganz Bayern jetzt von seiner Spende profitieren werden. Aus den jüngsten Vorgesprächen wissen wir, dass es Philipp Lahm ein ganz besonderes Anliegen ist, den Kinder- und Jugendfußball in der Region zu unterstützen."

München ist eine der zwölf europäischen Gastgeberstädte für die Fußball-EM 2020 und die einzige deutsche Stadt, in der 2020 EM-Spiele stattfinden. In der bayerischen Landeshauptstadt werden drei Gruppenspiele (16., 20., 24. Juni 2020) und ein Viertelfinale ausgetragen (3. Juli 2020).

[dfb]