Petr Ruman wird neuer Türkgücü-Trainer

Petr Ruman wird zur Saison 2021/2022 neuer Cheftrainer in der 3. Liga bei Türkgücü München. Der 44-Jährige betreute seit Juli 2018 die U 23 der SpVgg Greuther Fürth in der Regionalliga Bayern und unterschreibt bei Türkgücü einen Einjahresvertrag. Das Arbeitsverhältnis mit dem aktuellen Cheftrainer Serdar Dayat, der Ende Februar die Nachfolge von Alexander Schmidt (jetzt: Dynamo Dresden) angetreten hatte, wird vom Aufsteiger nicht über die aktuelle Spielzeit hinaus fortgesetzt.

Ruman, der als Spieler auf 40 Bundesliga- und 175 Zweitliga-Partien für Greuther Fürth, den 1. FSV Mainz 05 und den VfR Aalen zurückblicken kann, startete direkt nach dem Ende der aktiven Karriere im Jahr 2010 seine Trainerlaufbahn. Er war als Trainer in der Jugend des FSV Mainz 05, des FSV Frankfurt, des SV Darmstadt 98 sowie in der zweiten Mannschaft von Kickers Offenbach tätig. Zuletzt trainierte Ruman die zweite Mannschaft von Greuther Fürth in der Regionalliga Bayern. Zudem war er zwischenzeitlich Co-Trainer der Profis.

"Wir glauben, den richtigen Mann verpflichtet zu haben"

"Wir haben uns dafür entschieden, Serdar Dayats Vertrag nicht über die laufende Saison hinaus zu verlängern. Ich möchte mich dennoch bei Serdar bedanken, dass er sich in einer schwierigen Phase zu diesem kurzfristigen Engagement bei Türkgücü München bereit erklärte", sagt Türkgücüs Geschäftsführer Max Kothny: "Mit Petr glauben wir nun, den richtigen Mann verpflichtet zu haben, um ab der kommenden Spielzeit unsere Ziele zu verfolgen."

Roman Plesche, Sportlicher Leiter bei Türkgücü München, ergänzt: "Wir sind sehr glücklich, dass wir Petr als neuen Cheftrainer gewinnen konnten. Fachlich hat er seine Kompetenz bei seinen vergangenen Trainerstationen unter Beweis gestellt, zudem bringt er aus seiner aktiven Karriere einiges an Erfahrung aus dem Profibereich mit. Die Gespräche mit Petr haben gezeigt, dass er einen klaren Plan verfolgt und sich mit Herzblut dem Verein Türkgücü München widmen möchte. Wir sind davon überzeugt, dass er dank seiner akribischen Arbeit einen erfolgreichen Fußball anbieten wird."

Petr Ruman meint: "Ich freue mich riesig, ab der kommenden Saison den Cheftrainer-Posten bei Türkgücü München anzutreten. Es ist eine sehr interessante und große Herausforderung, in der 3. Liga zu bestehen. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für diese Chance bedanken und freue mich darauf, mit der Mannschaft in die Vorbereitung zu starten."