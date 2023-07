Peter: "Wir wollen zum Turnierstart drei Punkte einfahren"

Das Warten hat ein Ende für die deutschen U 19-Frauen: Heute (ab 17.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN) startet das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter gegen Österreich in die Europameisterschaft in Belgien.

Im RBFA Academy Stadium in Tubize kommt es damit zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Nachbarn, die sich bereits in der ersten EM-Qualifikationsrunde im November 2022 gegenüberstanden. Damals gewann Österreich mit 2:1 und fügte dem deutschen Team damit die einzige Niederlage auf dem Weg zur Endrunde zu.

Die Startelf: Adamczyk - Acikgöz, Veit, Diehm (C), Gloning - Sehitler, Platner, Acikgöz - Kett, Alber, Nachtigall

Peter: "Voller Fokus auf unseren Auftaktgegner"

"Die Spielerinnen haben eine super EM-Vorbereitung absolviert und freuen sich, dass das Turnier jetzt losgeht", sagt Kathrin Peter. "Zum Turnierstart wollen wir gegen Österreich drei Punkte einfahren, um eine gute Grundlage für den Einzug in die K.o.-Phase zu legen. Das Halbfinale zu erreichen, wird unser nächstes Etappenziel sein, um uns für die FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr zu qualifizieren. Jetzt richtet sich der volle Fokus aber erst einmal auf unseren Auftaktgegner."

Weitere Gruppengegner des deutschen Teams sind Gastgeber Belgien am 21. Juli und die Niederlande am 24. Juli. Beide Partien im Leburton Stadium in Tubize werden um 17.30 Uhr angepfiffen und von Sport1 im Free-TV sowie DAZN im Pay-TV übertragen.

[hr]