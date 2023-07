Peter: "Wir sind heiß auf den EM-Titel"

Nur noch ein Schritt, nur noch ein Spiel bis zum EM-Titel: Die deutschen U 19-Frauen treffen heute ab 17.30 Uhr im Finale der Europameisterschaft in Belgien auf Titelverteidiger Spanien. Die Partie im Den Dreef Stadion in Leuven wird live bei Sport1 und DAZN übertragen.

Das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter geht nach dem emotionalen 3:2 nach Verlängerung im Halbfinale gegen Frankreich mit ordentlich Rückenwind ins Endspiel. "Die Spielerinnen waren gestern Abend im Abschlusstraining mit viel Spaß und Freude dabei und haben sich noch einmal Selbstvertrauen geholt", sagt Peter. "Wir freuen uns riesig auf dieses Finale zwischen zwei Teams, die beide große Lust haben, Fußball zu spielen. Die Zuschauer*innen können sich definitiv auf ein schönes und spannendes Spiel freuen."

Dreimal standen sich beide Teams schon in U 19-Endspielen gegenüber: 2000 sicherte sich Deutschland mit einem 4:2 in Frankreich den ersten von inzwischen sechs Titeln und ist damit Rekord-Europameister. 2004 unterlag das DFB-Team Spanien in Finnland mit 1:2 und 14 Jahre später hatten erneut die Spanierinnen das bessere Ende für sich, als sie in der Schweiz mit 1:0 siegten. Statistisch hat Deutschland jedoch die Nase vorn, in zehn Finals sprangen sechs Titel, Spanien bringt es auf vier Titel in neun Endspielen.

"Die gemeinsame Reise krönen"

"Wir wissen, was die Spanierinnen können, dass sie sowohl technisch als auch taktisch stark sind und über gute Einzelspielerinnen verfügen", sagt Kathrin Peter. "Wir wissen aber auch, was in unserer Mannschaft steckt. Das hat sie in den vergangenen Monaten und insbesondere bei diesem Turnier bewiesen. Wichtig wird sein, dass wir physisch voll dagegenhalten und uns auf unser Spiel und unseren Matchplan fokussieren."

Beide Final-Teilnehmer bestreiten das Endspiel mit jeweils einer Niederlage und drei Siegen im Rücken. In den bisherigen vier Turnierspielen erzielte das DFB-Team zwölf Tore, bei fünf Gegentreffern. Spanien kommt auf Torverhältnis von 11:2. Unabhängig von Spielausgang steht für die DFB-Cheftrainerin fest: "Ich bin schon jetzt unheimlich stolz auf die Mannschaft." Klar ist jedoch: "Wir sind heiß auf den EM-Titel und wollen die bisherige gemeinsame Reise heute krönen."

[hr]