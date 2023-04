Peter: "Wir sind auf einem guten Weg"

Drei Siege, 17 Tore, keine Gegentore, EM-Ticket gelöst: Mit einem Durchmarsch in der entscheidenden zweiten Qualifikationsrunde in Norwegen sicherten sich die U 19-Frauen ihre Teilnahme an der Europameisterschaft in Belgien, die vom 18. bis zum 30. Juli stattfinden wird. Gegen Irland (5:0), Kroatien (10:0) und Gastgeber Norwegen (2:0) zeigte die Mannschaft von Kathrin Peter eindrucksvoll, was in ihr steckt. Im DFB.de-Interview spricht die DFB-Trainerin über die Stärken ihres Teams, die positive Entwicklung und ihre Wünsche für die EURO.

DFB.de: Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen EM-Qualifikation, Frau Peter! Was war der Schlüssel zum Erfolg?

Kathrin Peter: Wir sind einfach ein tolles Team mit vielen guten Spielerinnen. Die Mädels haben in den letzten Monaten gut zusammengefunden und sich immer besser aufeinander abgestimmt. Die Mannschaft hat wirklich eine super Leistung abgerufen. Für die intensive Arbeit haben wir uns mit Toren belohnt – und mit der Qualifikation für die EM.

DFB.de: In Norwegen hat sich Ihre Mannschaft beeindruckend präsentiert. Welches Spiel wird Ihnen besonders im Gedächtnis bleiben?

Peter: Ich würde kein Spiel herauspicken wollen. Ich fand die Entwicklung, die man von Spiel zu Spiel gesehen hat, einfach gut. Wir haben unser eigenes Spiel in den Fokus genommen und haben uns immer mehr vorgenommen und uns immer neue Ziele gesetzt – wir wollten uns immer weiter verbessern. Und das ist uns gelungen.

DFB.de: Was macht Ihre Mannschaft aus?

Peter: Kreativität, Spielfreude und wir haben den Willen, das Tor zu machen. Aber das Team kämpft auch leidenschaftlich dafür, dass am Ende hinten die Null steht. Das macht unser Team aus und damit bin ich sehr zufrieden.

DFB.de: 2011 feierten zuletzt die U 19-Frauen einen EM-Sieg. Wird mal wieder Zeit, oder?

Peter: Ich hätte nichts dagegen (lacht). Wir tun alles dafür, um erfolgreich zu sein und sind auf einem guten Weg. Sicherlich würden wir mit dieser Mannschaft gern Großes erreichen. Aber die Spiele müssen erst einmal gespielt werden. Wir müssen unsere Leistung abrufen und uns kontinuierlich steigern. Aber klar ist auch: Wir fahren nicht nach Belgien, um direkt wieder nach Hause zu fahren.

