Peter: "Von der ersten Sekunde an da sein"

Auf den bärenstarken Auftakt beim 6:0 gegen Österreich soll heute (ab 17.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN) der nächste Sieg für die deutschen U 19-Frauen bei der Europameisterschaft folgen. Dann spielt die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter in Tubize gegen Gastgeber Belgien. Bei einem erneuten Erfolg winkt dem Turnierrekordsieger (sechs Titel) bereits der vorzeitige Halbfinaleinzug, sollte Österreich im Parallelspiel gegen die Niederlande nicht gewinnen.

"Wir wollen gegen Belgien an unsere gute Leistung aus dem Auftaktspiel anknüpfen und die nächsten drei Punkte holen", sagt Kathrin Peter. "Nach der Niederlage gegen die Niederlande werden die Belgierinnen vor heimischem Publikum hochmotiviert sein, um gegen uns zu punkten. Darauf müssen wir uns einstellen und von der ersten Sekunde an da sein. Es wird mit Sicherheit ein etwas anderes Spiel werden als gegen Österreich. Belgien hat eine gute Ordnung im Spiel und ist eine kompakte und ausgeglichene Mannschaft. Für uns wird es darauf ankommen, in der Defensive Lücken zu finden und unsere Chancen ähnlich effizient zu nutzen wie schon im ersten Spiel."

"Halbfinale nächstes Etappenziel"

Das bislang letzte Duell der beiden Nachbarländer auf U 19-Ebene liegt bereits einige Zeit zurück: Im September 2021 gewann die deutsche Auswahl mit 2:1 gegen Belgien. Trainerin damals wie heute: Kathrin Peter. Mit einem Erfolg über die Belgierinnen, die ihr Auftaktspiel gegen die Niederlanden mit 0:3 verloren, ist der Einzug in die nächste Runde der deutschen Mannschaft nur noch theoretisch zu nehmen. Der Halbfinaleinzug wurde von der DFB-Trainerin vor dem Turnier als Minimalziel ausgegeben: "Das Halbfinale zu erreichen, wird unser nächstes Etappenziel sein, um uns für die FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr zu qualifizieren."

Der letzte Gruppengegner des deutschen Teams sind die Niederlande am Montag (ab 17.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN). Die Erst- und Zweitplatzierten der zwei Vierergruppen qualifizieren sich für die EM-Halbfinalspiele, die am 27. Juli ausgetragen werden. Das Endspiel findet am 30. Juli in Leuven statt.

