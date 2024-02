Peter: "Viel individueller mit den Spielerinnen arbeiten"

"Auf ins WM-Jahr" heißt es am heutigen Montag für die neu etablierte U 20-Frauen-Nationalmannschaft, wenn das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter sein Wintertrainingslager im sonnigen Alicante aufschlägt. Die Zielsetzung ist klar: eine optimale Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Herbst in Kolumbien. Im DFB.de-Interview spricht Peter über ihre neue Aufgabe und das Trainingslager.

DFB.de: Kathrin Peter, mit der neuen U 20-Frauen-Nationalmannschaft können Sie sich nun voll und ganz auf ein Team konzentrieren, nachdem sie zuvor die Doppelrolle der U 19- und U 20-Cheftrainerin eingenommen haben. Inwiefern hat sich nun Ihr Job verändert?

Kathrin Peter: Die Anzahl der Spielerinnen, auf die ich mich fokussiere, hat sich halbiert. So habe ich nun die Zeit, viel individueller mit den Spielerinnen zu arbeiten und auf sie einzugehen. Außerdem kann ich auch noch enger mit den Vereinen zusammenzuarbeiten. Es ist schön, sich voll auf dieses eine Team konzentrieren zu können.

DFB.de: Heute reisen Sie mit Ihrem Team ins Trainingslager. Wie groß ist die Vorfreude?

Peter: Die Vorfreude ist riesig! Im Oktober kamen wir zur ersten Maßnahme der Saison in Duisburg zusammen, aber nun starten wir mit dem Trainingslager ins WM-Jahr und es stehen die ersten Länderspiele an. Mit Spanien und Mexiko werden uns dort zwei absoluten Spitzenmannschaften erwarten. Wir freuen uns auf die sehr guten Bedingungen und die Möglichkeit uns im Trainingslager Tag für Tag weiterzuentwickeln.

DFB.de: Welche Aufgaben werden Sie im Trainingslager angehen?

Peter: Bisher haben wir den Fokus auf die individuelle Entwicklung jeder einzelnen Spielerin gelegt. Nun bekommen wir die Möglichkeit, gegen diese Topgegner zu sehen, wie sich die Spielerinnen entwickelt haben und wer es schafft, auf diesem hohen Niveau zu performen. Alle Spielerinnen werden in den Länderspielen genug Spielzeit bekommen, um sich zeigen und beweisen zu können.

DFB.de: Es steht noch in diesem Jahr euer größtes Turnier auf dem Programm – die WM in Kolumbien. Wie starten Sie in dieses Jahr?

Peter: Mit ganz viel Motivation und ganz viel Selbstvertrauen. Wir haben eine gute Mannschaft mit talentierten und engagierten Mädels, die sich bestmöglich auf dieses Turnier vorbereiten werden, um dann im Sommer bei der Weltmeisterschaft gemeinsam eine gute Leistung abzuliefern.

[agr]