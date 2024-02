Peter nominiert U 20-Kader für Spanien-Reise

Für die deutsche U 20-Nationalmannschaft der Frauen stehen im Februar die ersten Länderspiele seit eineinhalb Jahren an. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter trifft im Rahmen einer Länderspielreise nach Spanien am 22. Februar (ab 18 Uhr) in Alicante auf die Gastgeberinnen, drei Tage später (25. Februar, ab 18 Uhr) steht in Benidorm ein Vergleich mit Mexiko auf dem Programm. Dafür hat Peter nun ihren 24-köpfigen Kader bekanntgegeben, zwei Spielerinnen stehen auf Abruf bereit.

Die U 20-Frauen bestreiten die Partien als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Kolumbien (31. August -22. September 2024). Die WM-Qualifikation war dem letztjährigen U 19-Jahrgang durch den Halbfinaleinzug bei der EM in Belgien geglückt. Am Ende kam für das Peter-Team nach einer dramatischen Finalniederlage gegen Spanien (2:3 im Elfmeterschießen) der Vizeeuropameistertitel heraus. Geplant sind im kommenden April zudem Länderspiele gegen Kanada und die USA in Verl.

Die letzten Partien bestritt eine deutsche U 20 im August 2022 bei der WM in Costa Rica. Nach zwei Niederlagen gegen Kolumbien und Mexiko sowie einem Sieg gegen Neuseeland war nach der Gruppenphase Endstation.