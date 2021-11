Peter nominiert Kader für U 20-Miniturnier

Mit 26 Spielerinnen geht die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft auf eine attraktive und herausfordernde Länderspielreise. DFB-Trainerin Kathrin Peter nominierte nun ihren Kader für ein Miniturnier im spanischen Salou vom 21. November bis 1. Dezember mit Partien gegen Frankreich (26. November, ab 12 Uhr), Spanien (28. November, ab 12 Uhr) und Mexiko (30. November, ab 17 Uhr). Neun Akteurinnen stehen auf Abruf bereit.

"Nach dem Lehrgang in Krefeld gehen wir gut vorbereitet in die ersten U 20-Länderspiele dieses Jahrgangs", so Peter. "Mit einem jungen Team werden wir auf europäische Spitzenteams aus Frankreich und Spanien treffen. Mexiko komplettiert das Quartett dieses Miniturniers. Ich bin sehr gespannt, wo wir nach der langen Pause stehen und freue mich auf interessante Spiele in Salou."

Niederländer Bolt ergänzt Trainer*innenteam

Seit dem 1. Oktober komplettiert Jos Bolt das Team von Kathrin Peter. Der 57-jährige Niederländer erweitert die Sportliche Leitung sowohl bei den U 20- als auch bei den U 19-Frauen des DFB. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, sagt: "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, das Trainer*innenteam unserer U 19- und U 20-Frauen mit Jos Bolt zu komplettieren. Jos hat in der Vergangenheit viel Erfahrung beim niederländischen Fußballverband gesammelt. Mit seiner Expertise und seinem Fachwissen, das er aus seiner Zeit beim KNVB mit zum DFB bringt, ist er unheimlich wertvoll für uns. Mit seiner tollen Persönlichkeit vervollständigt Jos das Trainer*innenteam nicht nur fachlich, sondern auch menschlich."

Bolt arbeitete insgesamt 26 Jahre beim KNVB. Dabei war er in den vergangenen Jahren hauptsächlich im U 11- bis U 17-Altersbereich verantwortlich, wobei er sowohl Mädchen als auch Jungen trainiert hat. Erfahrungen im Seniorenbereich kann er ebenfalls vorweisen. Beim KNVB war Bolt für das Coaching und die Talententwicklung von Mädchen in Nord- und Ostniederlande verantwortlich. Zudem unterstützte er als Ausbilder verschiedene Programme für die Ausbildung von Trainer*innen und half dabei, die Jugendausbildung in Vereinen zu verbessern. Vor seiner Tätigkeit beim KNVB arbeitete Bolt zehn Jahre bei verschiedenen Vereinen.

[dfb]