Peter nominiert Kader für Turnier in Spanien

Für die U 19-Frauen geht die Vorbereitung auf die im April stattfindende EM-Qualifikation (02.-12.04.2023 in Norwegen) in die heiße Phase. Vom 12. bis 22. Februar nimmt die Mannschaft von Trainerin Kathrin Peter dafür an einem Zehn-Nationen-Turnier in Spanien teil, für das nun der 24-köpfige Kader nominiert wurde. 16 weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit.

Zum Turnierauftakt geht es am 16. Februar (ab 18 Uhr) gegen England, zwei Tage später folgt das Duell mit Italien (18. Februar, ab 12 Uhr), ehe zum Abschluss am 21. Februar (ab 20 Uhr) die Auswahl Schwedens wartet. Alle drei Partien finden in La Nucia statt.

"Wir freuen uns sehr auf diese Maßnahme, bei der wir mit England, Italien und Schweden auf drei sehr attraktive Gegner treffen werden", sagt Peter. "Nachdem sich die Talente der Jahrgänge 2004 und 2005 vor knapp zwei Wochen zum ersten Mal in einem Kurzlehrgang am DFB-Campus 'beschnuppern' konnten, haben wir nun in Spanien zehn Tage Zeit, unter optimalen Bedingungen ein Team zu formen, das dann im April in Norwegen um die Qualifikation zur EM-Endrunde spielen wird".