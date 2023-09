Peter nominiert Kader für Länderspielreise nach England

Im Herbst steht für die deutschen U 19-Frauen die erste Runde der EM-Qualifikation an. Zeit für die DFB-Trainerin Kathrin Peter mit ihrem neuen Jahrgang in die Vorbereitung zu starten. Erster Länderspielstopp ist England, wo es im St. Georges Park am 23. September (ab 14 Uhr) zuerst gegen Dänemark und am 25. September (ab 12 Uhr) anschließend gegen die Gastgeberinnen geht. Für den Lehrgang hat Peter nun ihren 24-köpfigen Kader benannt, acht weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit.

In der EM-Quali warten Partien gegen Israel (25. Oktober), Norwegen (28. Oktober) sowie Finnland (31. Oktober). Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite EM-Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr. Dort schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 19-Euro 2024 nach Litauen.