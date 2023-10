Peter nominiert Kader für EM-Qualifikation

Die deutschen U 19-Frauen starten in die erste EM-Qualifikationsrunde in Finnland. Dafür hat DFB-Trainerin Kathrin Peter nun ihren 20-köpfigen Kader nominiert. In Helsinki geht es gegen Israel am 25. Oktober (ab 18.30 Uhr), Norwegen am 28. Oktober (ab 18.30 Uhr) und Finnland am 31. Oktober (ab 16.30 Uhr). Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite EM-Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr. Dort schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 19-EURO 2024 nach Litauen.

"Nach dem erfolgreichen Lehrgang in England, wo wir als Mannschaft zusammenwachsen konnten, freuen wir uns nun auf die ersten Pflichtspiele der Saison", so Peter. "Die Gegner werden sicherlich etwas defensiver agieren als zuletzt England und Dänemark. So wird unser Fokus darauf gerichtet sein, uns Lücken gegen tief stehende Defensivverbunde zu erspielen, um so zu Torgelegenheiten zu kommen. Wir haben viele talentierte und kreative Spielerinnen im Kader, die darauf brennen, Tore zu erzielen."

Zuletzt hatte der deutsche Nachwuchs mit einem Sieg gegen Dänemark (4:1) und einem Unentschieden gegen England (3:3) Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben in dieser Saison getankt.

