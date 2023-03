Peter nominiert Kader für EM-Qualifikation

Auf die deutschen U 19-Frauen wartet vom 2. bis 12. April 2023 mit der 2. Runde der EM-Qualifikation die bislang größte Herausforderung des Länderspieljahres. In Norwegen geht es zunächst am 5. April (ab 12 Uhr) gegen Irland, drei Tage später gegen Kroatien (8. April, 12 Uhr) und zum Abschluss am 11. April (ab 17 Uhr) gegen die Gastgeberinnen.

DFB-Trainerin Kathrin Peter hat nun ihren 20-köpfigen Kader für das Mini-Turnier benannt. Elf weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit. Nur der Gruppensieger nimmt an der EM-Endrunde in Belgien (18. bis 30. Juli 2023) teil, der Gruppenletzte steigt in die Liga B ab.