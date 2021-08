Peter nominiert Kader für EM-Qualifikation

Seit März 2020 haben die U 19-Frauen aufgrund der Corona-Pandemie kein Länderspiel mehr absolviert, jetzt geht es endlich wieder los. Vom 15. bis 21. September bestreitet der deutsche Nachwuchs in Russland die erste Runde der Qualifikation für die U 19-EM 2022 in der Tschechischen Republik (27. Juni bis 9. Juli 2022). DFB-Trainerin Kathrin Peter nominierte 20 Spielerinnen für die Partien in Wolgograd gegen Slowenien (15. September), Gastgeber Russland (18. September) und Belgien (21. September), elf weitere stehen auf Abruf bereit.

Die U 19-EM wird in einem neuen Modus ausgespielt, ähnlich der UEFA Nations League der Männer. In der ersten Runde der A-Liga, in der auch die DFB-Auswahl spielt, steigt der Letzte der jeweiligen Gruppen in die B-Liga ab, die Gruppensieger der B-Liga in die A-Liga auf. In der zweiten Runde, die die bisherige Eliterunde ersetzt, qualifiziert sich dann jeweils der Gruppensieger für die Endrunde.