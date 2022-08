Peter nominiert 21 Spielerinnen für U 20-WM

DFB-Trainerin Kathrin Peter hat ihren 21-köpfigen Kader für die U 20-Frauen-WM in Costa Rica benannt. 14 weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit.

"Wir hatten einen wertvollen Lehrgang mit dem Länderspiel gegen die Niederlande zum Abschluss. Die Kaderentscheidungen sind getroffen und kommuniziert. Wir werden mit 18 Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen in das Turnier gehen, einer insgesamt jungen Mannschaft nach Costa Rica fliegen, die sehr fokussiert ist und den absoluten Willen hat, als Team etwas zu erreichen", sagt Kathrin Peter. "Wir alle freuen uns riesig auf die Herausforderungen, die uns bei der U 20-Weltmeisterschaft erwarten. Es kann losgehen!"

In der WM-Gruppe B treffen die deutschen U 20-Frauen am 10. August (ab 19 Uhr MESZ) auf Kolumbien, ehe es am 13. August (ab 19 Uhr MESZ) gegen Neuseeland weitergeht. Den Vorrundenabschluss macht am 17. August (ab 1 Uhr MESZ) das Duell mit Mexiko. Alle Gruppenspiele der DFB-Auswahl werden in Alajuela ausgetragen.

[dfb]