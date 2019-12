Peter: "Mit attraktivem Fußball in EM-Quali erfolgreich sein"

Nach den beiden ersten Testspielen der Saison gegen Belgien (3:0) und die Niederlande (0:1) wird es für die deutschen U 19-Frauen jetzt in der ersten Runde der EM-Qualifikation ernst. DFB-Trainerin Kathrin Peter geht mit 20 Spielerinnen in das Turnier in Portugal. Das größte Kontingent stellt dabei der FC Bayern München mit sieben Akteurinnen.

Die deutsche Startelf: Willebrandt - Wirtz, Aehling (K), Stegemann, Woldmann - Corley, Cordes, Fuso - Wimmer, Weidauer, Fudalla.

"Nach der vergangenen Maßnahme mit Spielen gegen die Niederlande und Belgien gehen wir nun gut vorbereitet in die EM-Qualifikation", sagt Peter. "Ich freue mich auf interessante Gegner und hoffe, dass wir mit attraktivem Fußball unser erstes Ziel, die Qualifikation für die Eliterunde, erreichen werden. Portugal wird in dieser Gruppe sicherlich der größte Konkurrent um den Gruppensieg werden."

Zum Auftakt spielt der DFB-Nachwuchs heute (ab 17 Uhr) im Estádio Municipal in Fafe gegen Albanien. Am Samstag (ab 15 Uhr) geht es dann im Estádio Primeiro de Maio in Braga gegen Aserbaidschan, ehe zum Abschluss am Dienstag (ab 12 Uhr) im Campo Cidade Desportiva do Sporting in Braga das Duell mit den Gastgeberinnen wartet. Für die nächste Runde qualifizieren sich die beiden Gruppenersten sowie die vier besten der insgesamt zwölf Gruppendritten.