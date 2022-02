Peter mit 24 Spielerinnen nach Spanien

Mit zwei Länderspielen beim Drei-Nationen-Turnier im spanischen Estepona bereiten sich die deutschen U 19-Frauen auf die zweite EM-Qualifikationsrunde im eigenen Land im April vor. Am 17. Februar (ab 13 Uhr) geht es dabei zunächst gegen Norwegen, bevor am 22. Februar (ab 13 Uhr) die Schweiz wartet. Für die beiden Partien hat DFB-Trainerin Kathrin Peter drei Torhüterinnen und 21 Feldspielerinnen nominiert, acht weitere Spielerinnen stehen auf Abruf parat.

"Wir freuen uns sehr auf die Maßnahme in Estepona", sagt Peter. "Mit Norwegen und der Schweiz spielen wir gegen zwei Teams mit sehr unterschiedlicher Spielanlage. Zudem werden wir die Möglichkeit für einige Trainingseinheiten haben, in denen wir unter Topbedingungen an unserer Spielanlage weiterfeilen können. Für uns als Mannschaft ist dieses Miniturnier mit zwei internationalen Spielen ein weiterer Entwicklungsschritt und eine gute Vorbereitung auf die zweite Qualifikationsrunde zur UEFA U 19-EURO Anfang April."

Diese steht vom 4. bis 12. April gegen Belarus, Russland und Finnland an. Sollte sich der DFB-Nachwuchs als Gastgeber dort durchsetzen, könnte er vom 27. Juni bis 9. Juli bei der Endrunde in der Tschechischen Republik um seinen fünften EM-Titel spielen.

[dfb]