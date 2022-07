Peter: "EM-Auftritt ist unser Vorbild"

Mit 1:0 hat die Mannschaft von Kathrin Peter vorgestern das Nachbarschaftsduell gegen die Niederlande gewonnen. Es war die letzte Standortbestimmung vor der U 20-Weltmeisterschaft, die vom 10. – 28. August in Costa Rica stattfindet. Im DFB.de-Interview spricht DFB-Trainerin Peter über die Turniervorbereitung und große WM-Vorfreude.

DFB.de: Frau Peter, wie fällt Ihr Fazit zum letzten Test vor der WM aus?

Kathrin Peter: Es war ein Duell auf Augenhöhe. Für uns war es ein sehr wichtiges Spiel, weil wir nochmal viele Erkenntnisse gewinnen und Schlüsse ziehen konnten. Seit November war es das erste Länderspiel für die U 20-Mädels. Am Anfang mussten wir erstmal in die Partie reinkommen. Das ist uns vor allem über eine gute Defensivarbeit gelungen. Im Laufe des Spiels haben wir uns gesteigert, gute Lösungen gefunden und uns einige Chancen herausgespielt. Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Spiel, vor allem mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Es hat uns einen Schritt nach vorne gebracht.

DFB.de: Sie sprechen die gute Defensivarbeit an. War dies ein Schwerpunkt des Lehrgangs?

Peter: Wir haben zwei Pressinghöhen im Lehrgang in den Fokus gerückt, das Angriffs- und Mittelfeldpressing. Beides hat am Freitag sehr gut geklappt. Gerade im Mittelfeldpressing haben wir uns verbessert, kompakt gestanden und mit einer guten Kommunikation aktiv Bälle erobert. Das war auch der Schlüssel, wie wir Sicherheit in unser Spiel bekommen haben.

DFB.de: In zwei Lehrgängen hat sich die Mannschaft auf die WM vorbereitet. Wie sahen die Vorbereitungen auf das Turnier genau aus?

Peter: Den ersten Lehrgang haben wir direkt nach Saisonende mit einem größeren Pool an Spielerinnen absolviert. Da haben wir unsere Prinzipien sowie unsere Spielphilosophie nähergebracht und gemeinsam auf dem Platz erarbeitet. Danach hatten wir sechs Wochen Pause bis zum zweiten Lehrgang. In dieser Zeit hatten die Spielerinnen ein paar Tage Urlaub und sind dann in eine gut mit den Vereinen abgestimmte Vorbereitung gestartet. Es war eine Kombination aus Trainingseinheiten im Verein und individuellen Programmen, die unser Athletiktrainer den Spielerinnen mitgegeben hat. Im zweiten Lehrgang haben wir fünf Tage mit dem engeren Kader intensiv gearbeitet und unsere Prinzipien ins Elf gegen Elf übertragen, um uns mannschaftstaktisch weiterzuentwickeln.

DFB.de: Wie erleben Sie die Stimmung in der Mannschaft, kurz vor Turnierstart?