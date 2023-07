Schwimmen bei der EM in Belgien auf einer Erfolgswelle: die deutschen U 19-Frauen

Peter: "Den Gruppensieg perfekt machen"

Aus den beiden ersten Gruppenspielen bei der EM in Belgien haben die deutschen U 19-Frauen bei einem Torverhältnis von 8:0 sechs Punkte geholt, gegen die Niederlande soll nun auch der Gruppensieg gelingen. Das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter trifft heute um 17.30 Uhr (live auf Sport1 und DAZN) im Leburton Stadium in Tubize im abschließenden Gruppenspiel auf die Nachbarn aus den Niederlanden.

Zum Gruppensieg würde dem deutschen Team bereits ein Unentschieden reichen. Nach dem überzeugenden 6:0-Auftakterfolg gegen Österreich kann sich die DFB-Auswahl in einem möglichen Dreiervergleich, wenn Österreich im Parallelspiel Belgien bezwingt, eine Niederlage mit elf Treffern Unterschied erlauben, ohne von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe A verdrängt zu werden.

Peter: "Wollen die nächsten drei Punkte einfahren"

"Wir werden uns voll auf unser Spiel fokussieren, wollen die nächsten drei Punkte einfahren und damit den Gruppensieg perfekt machen", sagt Kathrin Peter, die auch beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams auf U 19-Ebene im September 2019 für Deutschland an der Seitenlinie stand. Damals konnten die Niederländerinnen das Länderspiel mit 1:0 für sich entscheiden. Der Einzug ins EM-Halbfinale wäre auch gleichbedeutend mit der Qualifikation für die FIFA U 20-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

Die beiden EM-Halbfinalspiele werden am 27. Juli ausgetragen werden. Das Endspiel findet am 30. Juli in Leuven statt.

[hr]