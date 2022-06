Peter: "Das Frankreich-Spiel hat gezeigt, was wir können"

EM-Generalprobe gelungen: Die deutsche U 19-Nationalmannschaft unter DFB-Trainerin Kathrin Peter hat sich mit einem 4:1 gegen Frankreich, den aktuellen U 19-Europameister, in Clairefontaine durchgesetzt. Im DFB.de-Interview spricht Kathrin Peter über eine engagierte Teamleistung und die bevorstehende Gruppenphase der Europameisterschaft in Tschechien.

DFB.de: Frau Peter, welche Eindrücke nehmen Sie aus diesem letzten Vergleich vor der EM mit?

Kathrin Peter: Vor allem habe ich eine sehr engagierte Mannschaftsleistung gesehen. Das Teamgefühl war bei allen spürbar - nicht nur bei den elf Mädels auf dem Platz, sondern auch bei den Spielerinnen auf der Bank und dem gesamten Team. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive haben wir eine gute Leistung auf den Platz gebracht.

DFB.de: Vor dem Spiel sagten Sie, es sei eine gute Standortbestimmung. Wo stehen Sie kurz vor Turnierbeginn?

Peter: Es ist eine neuformierte Mannschaft. Daher war nicht klar, wo wir stehen. Seit der EM-Qualifikation wurde das Team auf zehn Positionen verändert, weil einige Spielerinnen in den Kader der U 20-Nationalmannschaft gerückt sind. In Krefeld und Lörrach hatten wir nun zwei intensive EM-Vorbereitungslehrgänge und sind zum Abschluss mit Frankreich, den amtierenden U 19-Europameister, auf einen hochkarätigen Gegner getroffen. Nach diesem Test gehen wir zuversichtlich ins Turnier, es war eine gelungene Generalprobe.

DFB.de: Was hat Ihnen am Auftritt Ihrer Mannschaft gefallen?

Peter: Wir haben von Anfang an viel Einsatz gezeigt und waren sehr präsent in den Zweikämpfen. In der Defensive hatten wir die nötige Kompaktheit und nach Ballgewinn ein gutes Umschaltspiel. Auch im Spielaufbau haben wir uns sehr gut entwickelt. Wir wollen über unser Kombinationsspiel kommen und haben das in den Lehrgängen forciert, ebenso das Spiel aus dem Mittelfeld in den Angriff. Gegen Frankreich haben wir bereits viele gute Ansätze und Kombinationen gesehen. Außerdem hatten wir viel Trainingszeit in die Standards investiert, darum freue ich mich, dass wir ein schönes Tor nach einer Freistoßvariante erzielen konnten.

DFB.de: Wie sah die Turniervorbereitung abseits des Länderspiels in den vergangenen Tagen aus?

Peter: Im ersten Lehrgang haben wir unsere Prinzipien festgelegt, wie wir Fußball spielen wollen. Diese haben wir dann im zweiten Lehrgang in das Mannschaftstaktische übertragen und analysiert, wie wir diese Prinzipien bestmöglich auf jeder Position anwenden können. Neben diesen inhaltlichen Aspekten haben wir vor allem den Mannschaftsprozess in den Fokus unserer Vorbereitung gerückt.

DFB.de: Deutschland trifft in der Gruppenphase auf Schweden, Norwegen und England. Mit welchem Gefühl gehen Sie nach dem erfolgreichen Test gegen Frankreich ins Turnier?

Peter: Das Spiel hat uns Selbstvertrauen gegeben und gezeigt, was wir können. Wir haben selbstverständlich Respekt vor unserer Gruppe. Es sind drei gute Mannschaften, die sich sehr souverän für die EM-Endrunde qualifiziert haben. Wir müssen in jedem Spiel voll da sein, unsere Leistung zu einhundert Prozent abrufen und genauso couragiert und engagiert als Mannschaft auftreten wie gegen Frankreich.

DFB.de: Wie groß ist nun die Vorfreude, dass die EM nächste Woche endlich losgeht?

Peter: Die Vorfreude ist riesig. Die Mädels haben die vergangenen zwei Jahre pandemiebedingt kein Turnier spielen dürfen. Daher ist es für die allermeisten das erste große internationale Turnier, wir freuen uns sehr auf dieses Großereignis.

