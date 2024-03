Peter beruft U 20-Kader für Spiele gegen USA und Kanada

Die deutsche U 20-Frauennationalmannschaft wird im April gleich doppelt testen. In der Sportclub Arena in Verl trifft das DFB-Team zuerst am Freitag, 5. April (ab 18 Uhr), auf die USA, ehe im selben Stadion am Dienstag, 9. April (ab 14 Uhr), Kanada wartet. Für das Trainingslager vom 2. bis 10. April und die beiden Partien hat DFB-Trainerin Kathrin Peter nun 22 Spielerinnen nominiert.

"Wir freuen uns alle sehr darauf, zu Hause spielen zu dürfen, diese Ehre hatten wir noch nicht so oft", sagt Kathrin Peter. "Mit den USA und Kanada erwarten wir zwei athletisch gut ausgebildete Mannschaften, bei denen viel über die Physis gehen wird. In Vorbereitung auf die WM in Kolumbien im Sommer wird es wieder ein Messen mit den Besten, gegen die wir an unser Toplevel gehen müssen. Das wird eine super Herausforderung vor heimischem Publikum."

Die Länderspiele sind Teil der Vorbereitung auf die U 20-Weltmeisterschaft vom 31. August bis 22. September 2024 in Kolumbien. 24 Teams werden in Südamerika um den WM-Titel spielen. Die drei Gruppengegnerinnen der DFB-Auswahl werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgelost.