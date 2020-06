Pernille Harder erhält Torjägerinnen-Kanone

Die dänische Offensivspielerin Pernille Harder vom alten und neuen deutschen Meister VfL Wolfsburg ist zum zweiten Mal nach der Saison 2017/2018 mit der Torjägerinnen-Kanone in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga geehrt worden. Die 27-Jährige erhielt die Auszeichnung im Anschluss der finalen Bundesligabegegnung der Wolfsburgerinnen gegen Bayer Leverkusen (5:0) aus den Händen von DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg sowie Jörg Jakob, Chefredakteur des kicker, verliehen.

Hannelore Ratzeburg, DFB-Vizepräsidentin und DFB-Delegationsmitglied, sagt: "Herzlichen Glückwunsch an Pernille Harder. Dass Pernille nach 2017/2018 in dieser Saison bereits zum zweiten Mal Torschützenkönigin der FLYERALARM Frauen-Bundesliga wurde, zeigt, dass sie eine außergewöhnliche Stürmerin ist. Damit geht die Torjägerinnen-Kanone zum dritten Mal in Folge an eine Spielerin des VfL Wolfsburg. Das unterstreicht die große Qualität und Professionalität, die in den Spielerinnen und im Verein steckt."

"Internationale Extraklasse"

Jörg Jakob ergänzt: "Pernille Harder verkörpert internationale Extraklasse. Ihre Kontinuität als Torjägerin spricht für sich, ihre spielerischen Befähigungen gehen freilich weit darüber hinaus. Auch als Persönlichkeit steht sie beim VfL Wolfsburg und damit in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga für großen Sport."

Harder hatte wieder einmal einen entscheidenden Anteil an der Titelverteidigung des VfL. Nachdem der Nationalspielerin aus Dänemark in der Saison 2017/2018 17 Treffer zur Krone reichten, musste sie sich im Jahr darauf mit 18 Treffern hinter ihrer Mannschaftskameradin Ewa Pajor (24 Tore) einordnen. In dieser Saison waren ihre 27 Treffer, sieben davon vom Elfmeterpunkt, in der Torschützenliste aber von keiner anderen Spielerin auch nur ansatzweise zu schlagen.

[sid/bt]