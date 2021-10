Per Mertesacker Gast bei DFB-Onlineseminar über Suchtprävention

Weltmeister Per Mertesacker ist am Dienstag Gast des Onlineseminars "Suchtprävention im Verein", dass der DFB seit Jahresbeginn gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) anbietet. In der Folge am Dienstag geht es um Resilienz und den gesunden Umgang mit Druck.

"Wir wissen ganz genau, was für schlimme Folgen es haben kann, wenn ein junges Talent einzig und allein auf eine Profikarriere hofft", sagt Mertesacker, der seit drei Jahren die Nachwuchsschmiede des FC Arsenal leitet. "Nur rund ein Prozent der jungen Spieler in der Arsenal Academy schaffen es bis ganz nach oben. Wir denken deshalb auch darüber nach, wie wir die unterstützen können, die später im Leben vielleicht mal keinen Fußball spielen werden."

Mertesacker: "Jeder nimmt Druck unterschiedlich wahr"

Entscheidend für die Verantwortung des Profifußballs sei es, so Mertesacker, dass man dem jungen Spieler auch in schwierigen Momenten zur Seite steht. Zudem plädiert Mertesacker für einen stärkeren Austausch mit den Talenten. "Für viele ist es schwer, über ihre Gefühle zu sprechen. Jeder ist anders, jeder nimmt diesen Druck und die Situation unterschiedlich wahr. Aber wenn wir darüber sprechen, wenn wir diesen Rucksack, den wir alle tagtäglich so mit uns rumschleppen, ein wenig leichter machen können, dann hilft das doch sehr. Und da können wir bei der Nachwuchsförderung im Fußball noch viel bewegen."

Frühere Folgen des DFB-Onlineseminars hatten Fußball und Alkohol, Mediensucht unter Jugendlichen und Cannabis als Themen. Die kommende Folge im November wird dem Thema Wettsucht gewidmet sein. Wer interessiert ist, am Seminar mit Per Mertesacker am Dienstag teilzunehmen, kann sich noch bis Montagnacht anmelden. Hier geht´s zur Anmeldung.