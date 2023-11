Per Fallrückzieher: Verena Wieder sichert Leverkusener Remis

Bayer 04 Leverkusen blieb zum siebten Mal in Serie in der Google Pixel Frauen-Bundesliga unbesiegt. Das Team von Trainer Robert de Pauw trennte sich am 8. Spieltag 1:1 (0:0) von RB Leipzig. Für die Leverkusenerinnen war es bereits das dritte Unentschieden nacheinander und das insgesamt vierte Remis in der laufenden Spielzeit. Dadurch verpassten sie den möglichen Sprung auf Rang drei.

Leipzigs Offensivspielerin Vanessa Fudalla (78.) gelang mit einem Distanzschuss aus rund 30 Metern der erste Saisontreffer eines Auswärtsteams im Leverkusener Ulrich-Haberland-Stadion. Fudallas ehemalige Mitspielerin vom FC Bayern München, die eingewechselte Verena Wieder (90.+3), sicherte Bayer 04 aber mit einem spektakulären Fallrückzieher noch einen Zähler und verhinderte damit Leipzigs zweiten Saisonsieg.

Leipzigs Fudalla: "Können darauf aufbauen"

"Es war nicht unser bestes Spiel", sagte Leverkusens Torschützin Verena Wieder. "Wir hatten Probleme, in unser Spiel zu finden. Wir waren oft einen Schritt zu spät oder in unseren Aktionen zu ungenau. Bis zum nächsten Spiel gilt es, an den Basics zu arbeiten, um unsere Leistung wieder über einen längeren Zeitraum abrufen zu können."

Leipzigs Vanessa Fudalla erklärte: "Wir hatten uns fest vorgenommen, defensiv sicher zu stehen und offensiv immer wieder unsere Chance zu suchen. Deshalb habe ich in der Situation einfach auf das Tor geschossen. Man merkt, dass wir in den ersten Spielen an unserer Formation gefeilt haben. Wir haben uns als Team gefunden. Wir können mit der Leistung zufrieden sein und weiter darauf aufbauen."

Erste Halbzeit mit besseren Leipziger Chancen

Leverkusens Trainer Robert de Pauw vertraute demselben Team, dem am zurückliegenden Spieltag das 2:2 bei Eintracht Frankfurt gelungen war. Auf Leipziger Seite blieben Julia Landenberger und Michela Croatto im Vergleich zum 0:5 gegen Werder Bremen zunächst auf der Bank. Dafür rückten Korina Janez und Julia Pollak neu in die Startelf.

Beide Mannschaften waren darum bemüht, schnell den Weg nach vorne zu suchen. Erstmals brenzlig wurde es nach einem zu kurz geratenen Rückpass von Leverkusens Sylwia Matysik. Torhüterin Friederike Repohl konnte die Situation vor der heranstürmenden Lydia Andrade aber klären. Klare Torabschlüsse gab es nur wenige, beide Defensivreihen ließen kaum hochkarätige Möglichkeiten zu.

Nach rund einer halben Stunde gab es dann die bis dahin beste Chance der Partie: Nach einem Aufsetzer scheiterte Leipzigs Marlene Müller zunächst an Bayer-Torhüterin Repohl. Der Abpraller landete bei Andrade. Den Schuss der 24 Jahre alten Schweizerin konnte Emilie Bragstad aber noch kurz vor der Torlinie klären. Bei einem Freistoß von Vanessa Fudalla war erneut Repohl zur Stelle. Leverkusen wurde vor allem nach Standardsituationen gefährlich. Da Nikola Karczewska den aufspringenden Ball nicht richtig platzieren konnte, blieb es beim 0:0 zur Halbzeitpause.

Leverkusens Einwechslungen zahlen sich aus

Die ersten Aktionen im zweiten Durchgang gehörten Bayer 04 Leverkusen. Synne Skinnes Hansen setzte sich zweimal auf der rechten Seite durch. Ihre erste Hereingabe in Richtung von Nikola Karczewska konnte Leipzigs Torhüterin Elvira Herzog abfangen. Und auch ihr nächster Versuch fand nicht ihre polnische Mitspielerin.

Die Gastgeberinnen hatten zwar mehr Ballbesitz, fanden aber gegen die gut geordnete und aufmerksame Defensive von RB Leipzig nur selten Lücken. Stattdessen belohnten sich die Gäste für ein diszipliniertes Auswärtsspiel. Vanessa Fudalla wurde im Mittelfeldzentrum angespielt, lief noch einige Schritte und schoss aus rund 30 Metern auf das Tor. Der Ball senkte sich im hohen Bogen hinter Bayer-Torhüterin Repohl zum 0:1 (78.) ins Netz.

Auch nach der Führung setzte RB Leipzig immer wieder Nadelstiche und hielt so den Ball und den Gegner vom eigenen Tor fern. Ein Schuss von Sandra Starke wurde zunächst geblockt, der Versuch von Frederike Kempe drehte sich am Tor vorbei. Ein Freistoß von Jenny Hipp landete am Außennetz.

In der Nachspielzeit bekam Bayer 04 Leverkusen noch einmal einen Freistoß aus der eigenen Hälfte zugesprochen. Der lange Ball von Torhüterin Friederike Repohl landete bei der eingewechselten Cecilie Johansen. Ihre Flanke von der rechten Seite beförderte die ebenfalls ins Spiel gekommene Verena Wieder (90.+3) mit einem Fallrückzieher zum Ausgleich über die Linie. Mit Estrella Merino Gonzalez hätte eine weitere Einwechselspielerin fast sogar noch die Partie gedreht. Ihr Kopfball wurde aber noch kurz vor der Linie von Leipzigs Abwehrspielerin Frederike Kempe über die Latte gelenkt.

