Pavlovic verpasst EM - Can nachnominiert

Am Freitag (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und im ZDF) eröffnet die deutsche Nationalmannschaft in München mit dem ersten Gruppenspiel gegen Schottland (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) die Heim-Europameisterschaft. Krankheitsbedingt wird Aleksandar Pavlović dann nicht mehr im Kader stehen können. Für den Spieler vom FC Bayern München hat Bundestrainer Julian Nagelsmann heute Emre Can von Borussia Dortmund nachnominiert. Der 43-malige Nationalspieler und Confederations-Cup-Sieger von 2017 wird im Laufe des Tages im Team Base Camp in Herzogenaurach erwartet.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sagt: "Wir wollen noch einen Sechser im Kader und haben uns deshalb dafür entschieden, Emre Can nachzunominieren. Er hat sofort seine Begeisterung und Bereitschaft geäußert, zur Mannschaft zu stoßen. Wir wollten noch einen Spieler im Kader haben, der viele Spiele absolviert hat, der weiß, mit dem Druck umzugehen. Er kann das Profil gut erfüllen, das wir jetzt gebrauchen können."

Pavlović hatte zunächst die Vorbereitung mit der Nationalmannschaft im Trainingslager im Weimarer Land und dann bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach absolviert und war beim 0:0 im Länderspiel gegen die Ukraine in Nürnberg zu seinem Länderspieldebüt gekommen. Nach dem finalen Testspiel vor Beginn der Heim-EM, dem 2:1 über Griechenland in Mönchengladbach, konnte Pavlović dann wegen eines Infekts nicht mehr zur Mannschaft stoßen.