Pavel Dotchev nun alleiniger Rekordtrainer

Die 3. Liga hat einen neuen alleinigen Rekordtrainer: Pavel Dotchev stand beim 2:4 seines Vereins FC Viktoria Köln bei Eintracht Braunschweig bereits zum 238. Mal in seiner Karriere bei einer Partie in der dritthöchsten deutschen Spielklasse an der Seitenlinie. Damit lässt der 54 Jahre alte Ex-Profi den bisherigen Rekordhalter Peter Vollmann (früher unter anderem VfR Aalen, SV Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock) hinter sich, mit dem er sich zuletzt die Bestmarke geteilt hatte. Vollmann ist seit Juli 2019 Sportdirektor bei Eintracht Braunschweig.

In der 3. Liga war Dotchev vor seiner Zeit beim FC Viktoria Köln (seit Saisonbeginn/bisher 28 Partien) auch schon beim FC Hansa Rostock, FC Erzgebirge Aue, SC Preußen Münster und beim SC Paderborn 07 tätig. Mit Aue und Paderborn gelang dem ehemaligen bulgarischen Nationalspieler der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Von den zehn Trainern mit den meisten Spielen in der 3. Liga stehen neben Pavel Dotchev nur zwei weitere Trainer auch aktuell bei einem Drittligisten unter Vertrag. Claus Schromm betreute die SpVgg Unterhaching zwischen Juli 2012 und Januar 2014 sowie seit Juli 2015 in insgesamt 171 Partien. Damit belegt der 50-Jährige, der mit seinem Team am Samstag 2:0 bei der SG Sonnenhof Großaspach gewann, in der Rangliste Platz fünf.

Stefan Krämer, mit 221 Spielen Drittplatzierter unter den Rekordtrainern, steht seit dem 10. März wieder in der 3. Liga beim KFC Uerdingen unter Vertrag und kam bei seinem Comeback auf der Bank der Krefelder zu einem 2:1-Auswärtserfolg beim SV Waldhof Mannheim. Weitere Stationen des gebürtigen Mainzers waren Arminia Bielefeld, FC Energie Cottbus und Rot-Weiß Erfurt.

Rekordtrainer der 3. Liga