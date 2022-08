Pauline Machtens: "Im Zusammenhalt nochmal gestärkt"

Machtens: "Ich fange so langsam erst an, das alles zu realisieren"

In zwei Tagen startet die U 20-WM in Costa Rica: Für die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter stand am Freitag noch ein besonderer Programmpunkt auf der Agenda. Botschafter Daniel Kriener hat die Mannschaft in der Deutschen Botschaft in San José empfangen. Im DFB.de-Interview spricht U 20-Nationalspielerin Pauline Machtens über die WM-Vorbereitung und einen besonderen Besuch in der Botschaft.

DFB.de: In wenigen Tagen startet für Sie und Ihre Mitspielerinnen die U 20-WM. Fiebern Sie dem Turnierstart bereits entgegen?

Pauline Machtens: Auf alle Fälle! Es hat im vergangenen Jahr bereits mit der Vorbereitung begonnen, seitdem fiebern wir schon auf das Turnier hin. Nun hier in Costa Rica zu sein, ist ein tolles Gefühl! Ich fange so langsam erst an, das alles zu realisieren. In wenigen Tagen haben wir das erste Spiel. Wir sind sehr aufgeregt, aber im Positiven.

DFB.de: Wie sah die Vorbereitung in den vergangenen Tagen aus?

Machtens: Wir haben schon in den ersten WM-Vorbereitungslehrgängen an unseren Spielprinzipien gearbeitet. Hier vor Ort haben wir nochmal das Spiel im letzten Drittel und das Offensivspiel vertieft. Auch Torabschlüsse haben wir trainiert.

DFB.de: Am Freitag haben Sie ein Freundschaftsspiel gegen Alajuelense Deportivo aus Costa Rica absolviert. Inwieweit war auch das nochmal wichtiger Bestandteil der Vorbereitung?

Machtens: Wir haben gesehen, wie es ist, in diesem Klima und bei diesen Temperaturen zu spielen. Außerdem war es gut, um unsere Prinzipien im Elf gegen Elf nochmal auf den Platz zubringen. Am Ende haben wir das Spiel 3:1 gewonnen und es war ein guter Test vor dem Turnierstart.

DFB.de: Am Abend stand noch ein besonderer Besuch auf dem Programm. Die Mannschaft wurde in der Deutschen Botschaft in San José empfangen. Wie haben Sie den Besuch erlebt?

Machtens: Es war super interessant, die Residenz des Botschafters zu sehen. Ich hatte gar nicht so eine genaue Vorstellung, wie die deutsche Botschaft in San Jose aussehen könnte. Botschafter Daniel Kriener hat uns begrüßt und Glückwünsche fürs Turnier mitgegeben. Wir haben uns alle unterhalten und konnten Fragen stellen. Es war ein tolles Erlebnis mit dem Team. Das hat uns auch im Zusammenhalt nochmal zusätzlich gestärkt.

DFB.de: Haben Sie außerdem schon etwas vom Land sehen können?

Machtens: Gestern waren wir in einem Naturpark und haben den Wasserfall von La Paz gesehen. Es war schön, mal mit der Mannschaft rauszukommen! Solche Erlebnisse schweißen als Team zusammen.

DFB.de: Worauf wird es im Turnier ankommen?

Machtens: Fußballerisch haben wir bis hierher gemacht, was wir machen konnten. In den Spielen wird es darauf ankommen, ein Team zu sein und unseren Zusammenhalt auch auf dem Platz zu zeigen. Das jede für jede läuft, jede für jede kämpft!

DFB.de: Die Mannschaft geht mit einem besonderen Motto ins Turnier. Wie lautet dieses?

Machtens: Unser Motto lautet "Vamos GERmanos!". In Spanisch, passend zum Austragungsort Costa Rica, und mit Germanos war der Reim perfekt! Wir freuen uns, dass es nun bald losgeht!

