Pauline Bremer ist "Spielerin des Griechenland-Spiels"

Beim 5:0-Auswärtserfolg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Griechenland wurde Pauline Bremer in der 59. Minute eingewechselt und konnte dem Spiel sofort ihren Stempel aufdrücken. Die 23-Jährige von Manchester City erzielte in der 75. Minute das zwischenzeitliche 4:0. Von den Fans wurde sie nun zur Spielerin des Griechenland-Spiels gewählt.

Mit genau 40 Prozent der Stimmen lag Pauline Bremer im Voting knapp vor Klara Bühl (36,7 Prozent), die in der 90. Minute das Tor zum 5:0-Endstand markierte. Dzsenifer Marozsan landete mit 6 Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Usern fürs Mitmachen!

