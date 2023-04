Pauli und Marburg mit voller Punkteausbeute zum Auftakt

Am vergangenen Wochenende startete auf dem Gelände des Rekordmeisters MTV Stuttgart die 16. Saison der Blindenfußball-Bundesliga. Zum ersten Mal mit dabei war die Mannschaft des FC Ingolstadt. Der FC St. Pauli und die SF Blau-Gelb blista Marburg waren jeweils doppelt erfolgreich und nahmen die volle Punkteausbeute mit.

Im ersten Spiel der neuen Saison gewannen die Sportfreunde aus Marburg mit 2:1 gegen den FC Schalke 04. Entscheidender Spieler war Nationalspieler Taime Kuttig. Direkt zu Beginn der Partie setzten sich die Hessen in der Schalker Hälfte fest. So war es nicht überraschend, als Kuttig nach einem Freistoß zum 1:0 traf. Noch vor der Halbzeit zog Kuttig nach einer Ecke ebenso sehenswert ab, scheiterte aber am türkischen Nationalspieler und neuen Schalker Schlussmann Hüseyin Saygili. Die Schalker zeigten sich insbesondere in der zweiten Halbzeit stärker, konnten den zweiten Treffen von Kuttig zum 2:1 Endstand jedoch nicht verhindern.

Debüt des 13-jährigen Karlo Brenner geglückt

In der zweiten Partie des Tages kam es zum Debüt des FC Ingolstadt. Gegen die Spielgemeinschaft von Fortuna 95 Düsseldorf/PSV Köln konnten die Bayern zeigen, wie gut sie sich im vergangenen Jahr auf diesen Zeitpunkt vorbereitet hatten. Und das taten sie. Die Spielgemeinschaft Düsseldorf/Köln war zwar über die gesamte Partie die bessere Mannschaft, dennoch wehrten sich die Ingolstädter vehement und zeigten sich zu keinem Zeitpunkt als einfacher Gegner.

So war das 1:0 von Cengiz Koparan auch das Endergebnis dieser Partie. Aber auch auf Seiten der Spielgemeinschaft gab es ein Debüt. Der 13-jährige Karlo Brenner kam zu seinem ersten Ligaeinsatz und zeigte dem Publikum sein Können. Nach dem Spiel sagte er: "Ich will irgendwann in der Nationalmannschaft spielen." Der anwesende Bundestrainer Martin Mania hat sich die Leistung des Flügelflitzers sicher genau angeschaut.

St. Pauli will Verletzungspech trotzen

Personell geschwächt startete St. Pauli in die Saison. Rasmus Narjes und Jonathan Tönsing fehlten den Kiezkickern verletzungsbedingt. Gegen die stark veränderte Mannschaft von Borussia Dortmund ging es also um eine Standortbestimmung. Das für den neutralen Zuschauer beste Spiel des Tages zeigte viel Tempo, einige Strafraumszenen und zwei gute Mannschaften, die sich nichts schenkten. Den Führungstreffer der Hamburger egalisierte Dortmunds Jonas Fuhrmann noch vor der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es erneut Ruge, der die zu großen Abstände in der Dortmunder Hintermannschaft nutzte und zum 2:1-Endstand traf. Dennoch zeigten die Borussen, dass auch sie in dieser Saison ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden möchten.

Im zweiten Spiel von Marburg waren es erneut Taime Kuttig und Nico Rother, die sich stark präsentierten. Gegen den VSC/ABSV Wien setzten sich die Hessen 7:0 durch und untermauerten ihre Titelambitionen im WM-Jahr. In der abschließenden Samstagspartie kam es zum Duell zwischen dem Gastgeber MTV Stuttgart und Hertha BSC. Eine sehr hektische Begegnung, in der der MTV zweimal den Ausgleich hinnehmen musste. Kurz vor Schluss war es Rekordnationalspieler Alexander Fangmann, der seine Mannschaft mit seinem sehenswerten Treffer zum 3:2 jubeln ließ.

Intensiver Schlagabtausch zwischen Schalke und Wien

Im Stuttgarter Regen eröffneten Schalke 04 und die Mannschaft aus Wien am Sonntag den zweiten Tag des ersten Spieltages. Die Partie begann zerfahren, bevor die Schalker erst zum Ende der ersten Halbzeit ins Spiel fanden und dank effizienter Chancenverwertung mit einer 2:0-Führung in die Pause gingen. In der zweiten Halbzeit ging es dann Schlag auf Schlag. Nach dem Anschlusstreffer der Wiener stellte Schalke den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, ehe Asmin Traore erneut verkürzte. Es ging weiter hin und her, sodass es am Ende 6:3 für den FC Schalke stand, der damit seine ersten drei Punkte einfuhr.

Im zweiten Spiel der Ingolstädter musste sich der FCI gegen die Hertha aus Berlin mit 0:4 geschlagen geben. Die Berliner wurden ihrer Favoritenrolle in dieser Partie gerecht, hätten allerdings noch mehr Tore erzielen können. Nichtsdestotrotz zeigte der FCI auch hier eine ordentliche Leistung.

Borussia Dortmund setzt Ausrufezeichen

In den letzten beiden Partien des Spieltages trafen der FC St. Pauli und die SG Düsseldorf/Köln sowie der MTV Stuttgart und Borussia Dortmund aufeinander. St. Pauli wurde durch die Nachwuchsspieler Thoya Küster und Nathan Werner zum zweiten Sieg im zweiten Spiel geführt.

Nach der Auftaktniederlage meldete sich der BVB gegen den MTV Stuttgart zurück und setzte mit einem 3:2 ein wichtiges Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft. St. Pauli und die SF blista Marburg fuhren am Ende mit der vollen Punkteausbeute nach Hause.

Der nächste Spieltag findet am 13. Mai 2023 als Stadt-Spieltag auf dem Hollerplatz in Wolfsburg statt.

[dfb]