Patrick von Haacke in DFB-Vorstand berufen

Das DFB-Präsidium hat am heutigen Donnerstag Patrick von Haacke, Präsident des Bremer Fußball-Verbandes (BFV), in den DFB-Vorstand berufen. Patrick von Haacke ist seit November neuer Präsident des BFV und folgt, wie in der DFB-Satzung verankert, für den ehemaligen BFV-Präsidenten Björn Fecker in den DFB-Vorstand.

Zudem wurde Stephan Alt, Vizepräsident des Saarländischen Fußballverbandes, durch das Präsidium in die DFB-Kommission Ehrenamt berufen. Außerdem hat das DFB-Präsidium entschieden, dass Sandra Fritz als gleichrangige Geschäftsführerin des Fußball-Verbandes Mittelrhein ab dem 1. Januar 2024 in die DFB-Kommission Qualifizierung aufgenommen wird.