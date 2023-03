Patrick Helmes zu Gast im Fan-Club-Zelt

Wenn unser DFB-Team am 28. März in Köln zur Partie gegen Belgien antritt, können sich Fans nicht nur auf das Spiel freuen. Auch in den Stunden vor Anpfiff hat der Fan Club Nationalmannschaft ein buntes Programm rund um das RheinEnergieStadion geplant.

Ab 18 Uhr öffnet das Fan-Club-Zelt auf der Wiese vor der Nordtribüne seine Türen für alle Mitglieder. Um circa 19 Uhr wird Ex-Nationalspieler Patrick Helmes im Zelt vorbeischauen und für Talks, Autogramme und Selfies mit den Fans bereitstehen. Doch der Auftritt unseres einstigen Torjägers ist längst nicht das einzige Highlight des Tages: Unser Gründungspartner Coca-Cola wird allen Mitgliedern "Coke4Free" spendieren, zusätzlich gibt es wie schon in Mainz anlässlich des 20. Geburtstag des Fan Club Nationalmannschaft einen Jubiläumsrabatt auf Bier und Speisen.

Spieltag-Pins und SUTU-Wall wieder dabei

Wie an jedem Matchday wird es auch bei der Partie in Köln die beliebten Spieltag-Pins gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück geben. Die gesammelten Erlöse kommen dem Verein "Fair.Stärken" zugute, der sich für Kinder und Jugendliche in Köln einsetzt. Auch für Unterhaltung ist im Fan-Club-Zelt gesorgt: In der Coca-Cola-Gaming-Ecke können sich Fans mit einem Freigetränk am Tischkicker oder auf der PlayStation in Stimmung bringen. Die SUTU-Wall, welche sich in Mainz großer Beliebtheit erfreute, ist auch in Köln wieder mit dabei und bietet Fans die Möglichkeit, ihre Fußball-Skills unter Beweis zu stellen.

Einige Meter nördlich des Zelts wird der Fan-Club-Bus vertreten sein. Musik, schwarz-rot-goldene Give-Aways und Moderation sorgen schon vor dem Spiel für gute Stimmung. Genau wie an den letzten Spieltagen findet gegen 19:30 Uhr eine Verlosung statt, bei dem die Fans das aktuelle Trikot unserer Nationalmannschaft gewinnen können.

[lm]