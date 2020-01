Partner-Workshop in Frankfurt mit Keller, Curtius und Bierhoff

Themen präsentieren, in den Dialog kommen und Ideen entwickeln. Für Informationsaustausch und Inspiration sorgte der diesjährige Workshop des DFB mit seinen Partnern. An der zweitägigen Veranstaltung in Frankfurt am Main nahmen Vertreter aus zwölf Partnerunternehmen teil. Als Gesprächspartner lieferten unter anderem DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius zahlreiche Impulse.

Der DFB stellte seinen Partnern im Rahmen des Workshops die sportlichen Ziele für das laufende Jahr dar und gab einen Einblick in die organisatorischen Planungsstände rund um die Ausrichtung der EURO 2020 und dem Spielort München. Thomas Beheshti, Teammanager der Nationalmannschaft, berichtete über die Planungen des A-Teams und gewährte gemeinsam mit Sabine Eger (adidas AG/Sportmarketing Football – Director Teams) einen Einblick in den Bau des TeamBaseCamps der Nationalmannschaft für die EURO 2020 auf dem adidas-Campus in Herzogenaurach.

"Informieren, Impulse geben, Partner in Austausch bringen"

Christoph Neininger (VW/Leiter Volkswagen Fußball Center) beeindruckte die Teilnehmer mit einem Einblick in die vielseitigen Facetten des VW-Fußballengagements und lieferte Insights in die Unternehmensstruktur des neu gegründeten Volkswagen-Fußball Centers.

Aber der Blick ging auch über das Jahr 2020 hinaus. DFB-Direktor Oliver Bierhoff stellte das "Projekt Zukunft" vor und Jürgen Eißmann von der EURO GmbH berichtete vom Stand der Vorbereitungen auf die EURO 2024.

Patrick Kisko zog am Ende des Partner-Workshops, der seit 2002 jährlich veranstaltet wird, eine positive Bilanz. "Ziel der Veranstaltung war es, zu informieren, Impulse zu geben, Gespräche zu initiieren und die Partner miteinander in den Austausch zu bringen. Das ist an beiden Tagen hervorragend gelungen, zeigt das positive Feedback der Teilnehmer", sagt der DFB-Abteilungsleiter Partnermanagement.

