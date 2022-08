Paraschwimmer Topf lost zweite Runde aus

Die Frage nach dem letzten Teilnehmer der zweiten Runde im DFB-Pokal wird heute Abend (ab 20.46 Uhr, live in der ARD und bei Sky) zwischen Viktoria Köln und Rekordsieger FC Bayern München beantwortet. Wer in der zweiten Runde auf welchen Gegner trifft, wird am Sonntag (ab 17.10 Uhr) ermittelt. Dann lost Paraschwimmer Josia Topf in der Sportstudio-Reportage im ZDF die Paarungen aus. Ziehungsleiter ist DFB-Präsident Bernd Neuendorf, moderiert wir die Sendung von Sven Voss.

Die zweite Hauptrunde findet am 18. und 19. Oktober statt, das Achtelfinale und alle weiteren Runden auf dem Weg zum Finale in Berlin am 3. Juni folgen erst im Jahr 2023.