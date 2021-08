Leverkusen führt früh: Kerem Demirbay trifft bereits nach fünf Minuten per Elfmeter

Per Kopf zur Stelle: Stuttgarts Hamadi Al Ghaddioui trifft gegen den BFC Dynamo

Leipzig überzeugt: Die Roten Bullen siegen deutlich in Sandhausen

Torspektakel: In Bayreuth fallen gleich neun Treffer - Bielefeld kommt weiter

Greifswald ärgert den "Großen": Am Ende siegt Augsburg dennoch

Osnabrück düpiert Bremen, Pokalspektakel in Bayreuth

Drittligist VfL Osnabrück hat in der ersten Runde des DFB-Pokals für eine Überraschung gesorgt. An der Bremer Brücke landete der VfL einen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. Eine Zitterpartie wurde es für den FC Augsburg. Im norddeutschen Duell zwischen dem VfL und Werder sorgten Maurice Trapp (44.) und Sven Köhler (90.+4) mit einem Schuss von der Mittellinie für die Überraschung.

Augsburg lag beim Oberligisten und Toni-Kroos-Heimatklub Greifswalder FC lange zurück, gewann aber mit etwas Mühe 4:2 (1:1). Lukas Knechtel (2.) brachte den krassen Außenseiter in Führung, Frederik Winther (41.) schaffte noch vor der Halbzeit den Ausgleich. Florian Niederlechner (52.), Fredrik Jensen (68.) und Andre Hahn (80.) schossen die Augsburger doch noch in die nächste Runde. Velimir Jovanovic (69.) gelang noch das zwischenzeitliche 2:3 für den Fünftligisten.

Bayreuth und Bielefeld sorgen für Torspektakel

Auch andere Bundesligisten taten sich schwer. Arminia Bielefeld kassierte beim 6:3 (2:1) bei der SpVgg Bayreuth das schnelle 1:1 durch Ivan Knezevic (14.) und später sogar noch das 3:3. Jacob Laursen (11.), Fabian Klos (28.), Bryan Lasme (51./85.), Joakim Nilsson (73.) und Fabian Kunze (79.) sicherten mit ihren Toren das Weiterkommen. Stefan Maderer (52.) und Nilsson (68., Eigentor) sorgten zwischenzeitlich für den erneuten Ausgleich für die Bayreuther und ein wahres Torspektakel.

Vizemeister und DFB-Pokalfinalist RB Leipzig kam zu einem 4:0 (2:0) beim Zweitligisten SV Sandhausen. Willi Orban (19.) erzielte das 1:0, Amadou Haidara (45.) legte noch vor Ende der ersten Halbzeit nach. Christopher Nkunku (60.) und Dominik Szoboszlai (81.) sorgten für den Endstand.

Bayer Leverkusen gewann 3:0 (2:0) beim Regionalligisten Lok Leipzig. Kerem Demirbay (6., Foulelfmeter) und der später verletzt ausgewechselte Karim Bellarabi (14.) machten frühzeitig alles klar. Erneut Demirbay (87.) traf zum 3:0.

Deutliche Siege für Stuttgart und Hannover

Der VfB Stuttgart gewann 6:0 (2:0) beim BFC Dynamo in Berlin. Hamadi Al Ghaddioui (26.), Borna Sosa (45.+1), Konstantinos Mavropanos (54.), Mateo Klimowicz (68.), Mohamed Sankoh (82.) und Darko Churlinov (88.) schossen die Tore für die Schwaben.

Klarer Sieger war auch Zweitligist Hannover 96 beim 4:0 (2:0) beim Viertligisten Eintracht Norderstedt. Marvin Ducksch (45., Foulelfmeter/62.), Philipp Ochs (20.) und Florent Muslija (64.) schossen die 96-Tore.

Bochum und Kiel gewinnen nach Verlängerung

In die Verlängerung musste Bundesliga-Rückkehrer Bochum beim 2:1 (1:1, 0:1) beim Viertligisten Wuppertaler SV. Simon Zoller (53.) rettete den VfL in die Verlängerung, Robert Tesche (111.) schoss Bochum zum Sieg. Semir Saric (23.) hatte den herzerfischend aufspielenden Ex-Bundesligisten von der Wupper, bei dem Bochums Ex-Trainer Peter Neururer jetzt Vorstandsmitglied ist, in Führung gebracht.

Holstein Kiel benötigte beim 4:2 (2:1, 0:0) im Schleswig-Holstein-Derby bei der SG Weiche Flensburg 08 aus der Regionalliga ebenfalls die Verlängerung. Fiete Arp (94., Handelfmeter), Philipp Sander (105.), Fabian Reese (120.) und Fin Bartels (120.+2) waren für die Störche erfolgreich. Patrick Herrmann (104./110.) glich zweimal für die Flensburg aus.

[sid]