Ordentlicher DFB-Bundestag am 11. März 2022 in Frankfurt

Auf seiner Sitzung am Freitag hat das DFB-Präsidium entschieden, die Plenarsitzung des 44. Ordentlichen DFB-Bundestages auf den 11. März 2022 zu terminieren. Ursprünglich war geplant, den 44. Ordentlichen Bundestag am 27./28. Oktober 2022 durchzuführen. Mit Blick auf die personelle Konstellation an der Spitze des DFB wurde in der außerordentlichen Sitzung des Präsidiums am 11. Mai 2021 einstimmig festgelegt, diesen Termin zeitlich vorzuziehen.

Der Bundestag wird in Frankfurt am Main stattfinden. Die Umsetzung einer kompletten Präsenzveranstaltung oder einer anteiligen Hybridveranstaltung wird in Abhängigkeit zur pandemischen Entwicklung betrachtet und festgelegt.

