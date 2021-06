Oranje bezwingt auch Nordmazedonien

Die niederländische Nationalmannschaft hat auch ihr drittes und letztes EM-Gruppenspiel gewonnen. Die Elftal bezwang Turnierneuling Nordmazedonien in Amsterdam 3:0 (1:0). Den Sieg in der Vorrundengruppe C hatte Oranje schon vor der Begegnung sicher.

Memphis Depay (24.) sowie Kapitän Georginio Wijnaldum mit einem Doppelpack (52. und 58.) trafen für das Team von Bondscoach Frank de Boer, das wie schon 2000 und 2008 eine EM-Vorrunde mit neun Punkten beendete. Im Achtelfinale trifft Oranje am Sonntag (ab 18 Uhr) in Budapest auf einen Gruppendritten.