Onyeka: "Als Mannschaft sehr gut in Form"

Mit einem 6:0 gegen Liechtenstein ist die deutsche U 17-Nationalmannschaft perfekt in die EM-Qualifikation gestartet. Das Team von Trainer Michael Prus setzte ein erstes Ausrufezeichen. Besonderen Anteil am Erfolg hatte mit drei Toren Francis Onyeka. Im DFB.de-Interview spricht der Leverkusener Offensivspieler über den Auftaktsieg, die Stimmung im Team und die Ziele der Saison.

DFB.de: Hallo Francis, herzlichen Glückwunsch zum Sieg im ersten EM-Qualifikationsspiel und zu deinem Dreierpack. Wie fällt dein Fazit zum Spiel gegen Liechtenstein aus?

Francis Onyeka: Anfangs haben wir uns schwergetan und sind nicht richtig zum Abschluss gekommen. Nach dem ersten Tor ist der Knoten geplatzt und es wurde einfacher für uns. Der Gegner hat uns mehr Räume gegeben und wir konnten die Lücken für uns nutzen.

DFB.de: Am Mittwoch steht das nächste Spiel gegen die starken Finnen an. Wie bereitet ihr euch darauf vor?

Onyeka: Ich denke, dass wir als Mannschaft gerade sehr gut in Form sind. Wir werden in den nächsten Spielen der Qualifikationsrunde unser Bestes geben und unsere Leistung abrufen. Wir freuen uns auf die kommenden Tage und das Spiel gegen Finnland.

DFB.de: Ist das Team in den vergangenen Tagen während der ersten EM-Qualifikationsrunde enger zusammengerückt?

Onyeka: Ich finde, dass die Mannschaft zuletzt wirklich zusammengewachsen ist. Es gibt keine Grüppchenbildung, vielmehr sind wir alle im gesamten Team viel beieinander. Wir sind eine große Gruppe. Was unsere Mannschaft besonders ausmacht, ist die gute Kommunikation. Wir kommunizieren viel, auf dem Platz sind wir meistens auch sehr laut. Also positiv laut (lacht). Die Stimmung in unserer Mannschaft ist sehr gut – auch neben dem Platz.

DFB.de: Wie habt ihr als Mannschaft das erste Spiel analysiert?

Onyeka: Dadurch, dass es am Ende sehr positiv für uns ausgegangen ist, haben wir hauptsächlich die Tore analysiert. Unser Fokus liegt nun vollständig auf dem Spiel gegen Finnland am Mittwoch. Wir haben deshalb direkt nach dem ersten Spiel mit der Vorbereitung darauf begonnen.

DFB.de: Wie hast du die Partie als Dreifachtorschütze erlebt?

Onyeka: Es war anfangs wirklich ein schweres und zähes Spiel. Die Liechtensteiner standen stabil in der Abwehr, waren sehr giftig in den Zweikämpfen und haben uns wenig Raum gegeben. Außerdem haben sie sehr mannorientiert verteidigt. Das hat es uns schwer gemacht. Aber nach dem ersten Tor haben wir souverän aufgespielt und unsere Chancen genutzt.

DFB.de: Wie zufrieden bist du mit deiner aktuellen Leistung und was macht dich so stark?

Onyeka: Ich bin aktuell in einer sehr guten Form und fühle mich auf dem Platz sehr gut. Ich bin wirklich zufrieden. Auch mit meiner Leistung im Verein. Da bekomme ich viel Spielzeit.

DFB.de: Du spielst bereits für die U 19 von Bayer 04 Leverkusen. Worin unterscheidet sich deine Rolle im Verein jetzt zu der in der Nationalmannschaft?

Onyeka: Mit den Jungs im Verein spiele und trainiere ich jeden Tag zusammen. Das macht es umso besonderer, im Kreis der U 17-Nationalmannschaft mit den besten Spielern des Jahrgangs zusammenzukommen und Zeit mit ihnen zu verbringen, sie auf und neben dem Platz besser kennenzulernen. Es ist mein Ziel, mir auch bei der Nationalmannschaft den Stammplatz zu erarbeiten, wie ich ihn in Leverkusen innehabe.

DFB.de Was sind deine Ziele mit der deutschen U 17 Nationalmannschaft für diese Saison?

Onyeka: Wir wollen die erste Qualifikationsrunde gewinnen und dadurch die Eliterunde, also den entscheidenden Teil der Quali, erreichen. Dafür bin ich optimistisch, weil wir sehr viel Qualität in der Mannschaft haben. Natürlich müssen wir erstmal diese Qualifikationsrunde überstehen und schauen, ob wir uns für die Eliterunde und anschließend für die EM qualifizieren können. Wenn wir es schaffen, das Beste aus der Mannschaft rauszuholen, ist das möglich.

