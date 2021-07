Onlineseminar zur Medienabhängigkeit unter jungen Fußballer*innen

Die "exzessive Mediennutzung" durch Jugendliche und Kinder ist leider eine der Entwicklungen, die sich während der Pandemie noch mal verschärft haben. Was vor zwei Jahren auffällig erschien, hat inzwischen ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht. Schon vor Corona verbrachten Heranwachsende im Alter von 12 bis 17 Jahren pro Woche im Schnitt 22 Stunden mit Computerspielen oder Internetnutzung. Rund sechs Prozent in der Altersgruppe haben Probleme, ihre Spielzeit zu kontrollieren und zeigen Entzugserscheinungen, die als aggressives oder depressives Verhalten zutage treten. Familie und Freundeskreis verlieren für derart erkrankte Jugendliche an Bedeutung.

In der siebten Folge unserer beliebten Onlineserie "Vereinsheim" geht es wieder einmal um eine möglich früh ansetzende Suchtprävention im Verein. Nach Folgen zu "Alkohol" und "Cannabis" präsentiert der DFB am Dienstag, 10. August, ab 18 Uhr gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) eine digitale Fortbildung über Anzeichen einer "exzessiven Mediennutzung" von Kindern und Jugendlichen. Besprochen wird auch, wie man etwa als Trainer*in oder Jugendleiter*in auf eine solche Situation reagieren sollte.

Nationalspielerin Leupolz berichtet

Das rund 70-minütige Onlineseminar moderiert der zweimalige Sportler des Jahres und BZgA-Botschafter Harald Schmid. Melanie Leupolz berichtet über ihren eigenen Umgang mit Social Media – als Nutzerin wie auch als Protagonistin. Die Nationalspielerin, die 2013 Europameisterin und 2016 Olympiasiegerin wurde und vergangene Saison mit dem FC Chelsea das Champions-League-Finale erreichte, freut sich über 199.000 Follower auf ihrem Instagram-Kanal. Ihre letzten zehn Beiträge lösten im Schnitt ein Echo von 14.000 Likes aus.

Silke Selinger hat für die BZgA das Forum "Net-Piloten" entwickelt, das Kinder und Jugendliche über Fragen zur Prävention von Medienabhängigkeit informiert. Sie ist diesmal unsere Expertin beim Onlineseminar "Suchtprävention im Verein".

Keine Frage, die Verantwortung für den gesunden und verantwortungsbewussten Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Egoshootern und Chatgruppen liegt bei den Eltern. Doch auch im Fußball-Ehrenamt ist eine Grundkenntnis über die momentan akuteste Suchterkrankung unter jungen Menschen sicher hilfreich.

Zur Anmeldung geht es hier.

Die Teilnahme am Seminar ist selbstverständlich kostenlos. Das Onlineseminar wird mit weiterführenden Unterlagen begleitet. Sie haben noch Fragen? Dann wenden sie sich unter dem Stichwort "Suchtprävention im Verein" per Mail an info@dfb.de.

[th]