Onlineseminar mit Weltmeisterin Nia Künzer

Viele gute kostenlose Onlineangebote sind in den vergangenen Monaten entstanden. Wir wollen euch auf einige aufmerksam machen. In der sechsten Folge unserer "Vereinsheim"-Serie geht es bereits zum zweiten Mal um eine früh ansetzende Suchtprävention im Verein. Denn gerade die frühe Ansprache wirkt nachhaltig präventiv. Nachdem Uli Borowka zum Auftakt am 18. Mai über die Gefahren einer Alkoholerkrankung sprach, wird Golden-Goal-Schützin Nia Künzer beim Seminar am 1. Juni das Vereinsprogramm "Kinder stark machen" vorstellen.

Gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) präsentiert der DFB am 1. Juni (ab 18 Uhr) eine einstündige digitale Fortbildung mit der Weltmeisterin. Meldet euch jetzt an! Anmeldeschluss ist der 31. Mai (23.59 Uhr).

Mit ihrem Kopfballtor entschied die in Botswana geborene und in Wetzlar aufgewachsene Nia Künzer das WM-Finale 2003. Deutschland bezwang die starken Schwedinnen mit 2:1 und holte sich den ersten WM-Titel. Der Treffer wurde später zum Tor des Jahres gewählt. Siebenmal wurde sie Deutsche Meisterin, genauso oft Pokalsiegerin, dreimal Europapokalsiegerin, bevor sie der vierte Kreuzbandriss 2006 zum verfrühten Karriereende zwang. Die 40 Jahre alte UNICEF-Botschafterin leitet das Dezernat "Integration" des Regierungspräsidiums in Gießen und steht seit 15 Jahren als ARD-Expertin vor der Kamera.

Kostenlose Teilnahme

Suchtprobleme nehmen in der Regel bereits im Kindes- und Jugendalter ihren Anfang und werden erst im Erwachsenenalter sichtbar. Um dem entgegen zu wirken, muss Prävention frühzeitig und umfassend beginnen. "Hier wollen wir mit unserem neuen Onlineschulungsangebot für Trainer*innen im Nachwuchsbereich und andere Interessierte im Verein ansetzen", sagt BZgA-Botschafter Harald Schmid.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Onlineseminare werden mit weiterführenden Unterlagen begleitet. Du hast noch Fragen? Dann melde dich per Mail an info@dfb.de unter dem Stichwort "Suchtprävention im Verein". Zur kostenfreien unverbindlichen Anmeldung gelangen ihr hier.

[th]