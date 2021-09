Onlinekongress für Sportvereine: Jetzt Gratisteilnahme sichern

Es ist ein Angebot, das sich vor allem an Mitarbeiter*innen und Ehrenamtliche in Sportvereinen richtet. Am kommenden Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. September, richtet Sportplatzwelt den nächsten Onlinekongress aus. Der Kongress wird virtuell durchgeführt – und du kannst dabei sein.

In Zusammenarbeit mit Sportplatzwelt stellen der DFB und seine Mitgliedsverbände 50 Freitickets für die Veranstaltung zur Verfügung. Dafür muss man schnell sein. Was genau tun? Einfach im Sportplatzwelt-Shop ein Ticket in den Warenkorb legen und dort mit dem Gutscheincode DFB50 buchen. Im Anschluss erhältst du eine Bestätigung, ob du fix genug warst und ein Freiticket ergattern konntest.

Gesprächsrunde zum Restart im Amateurfußball mit Rainer Koch

Beide Kongresstage beinhalten in der Zeit von 10 bis 15 Uhr Themen aus den Bereichen Sportstätteninfrastruktur sowie Vereins- und Verbandsmanagement mit Fokus auf den Breitensport. Auch der 1. DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch nimmt am Sportplatzwelt Onlinekongress teil, er ist am Donnerstag ab 12.30 Uhr Gast einer Gesprächsrunde zum Restart im Breitensport.

Weitere Themen des Kongresses sind unter anderem: Nachhaltigkeit im Breitensport, die digitale Sportstätte, Hygiene in Sportstätten sowie Sport & Gesellschaftliche Verantwortung.

[jb]