Online-Seminar zum Thema Ehrenamt beim LSB NRW

Wer kennt es nicht? Es werden zwar zahlreiche gute Infoveranstaltungen und Seminare zu interessanten Themen aus der Vereinsarbeit angeboten, aber ausgerechnet an diesem Tag haben Sie keinen Babysitter oder das Auto ist kaputt und der Veranstaltungsort ist einfach zu weit weg.

VIBSS-Online bietet nun auch interaktive Online-Infoveranstaltungen an. Zu festgesetzten Terminen können Sie sich im Internet anmelden und live an einem Online-Seminar mit einem echten Referenten teilnehmen. Dieser wird ca. 30 Minuten zum jeweiligen Thema referieren und anschließend können per Chat Fragen gestellt werden – auch anonym, wenn Ihnen das lieber ist – die der Referent dann live beantwortet.

Das nächste Online-Seminar findet am 12.11.2012 von 19:30 bis 20:30 Uhr im virtuellen Sitzungsraum statt..