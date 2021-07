Olympiateam bricht nach Japan auf

Das deutsche Olympiateam ist am heutigen Dienstag um 18.15 Uhr nach Japan abgeflogen, um die Vorbereitung auf die Olympischen Sommerspiele zu starten. Schon am Montag trafen sich die 18 Spieler und das Trainerteam in Frankfurt am Main, fliegen dann am Abend über Tokio nach Osaka-Kansai und kommen am Mittwochabend im Teamquartier "Wakayama Marina City Hotel" an.

Auch wenn die Olympischen Sommerspiele offiziell erst am 23. Juli starten, hat die deutsche Mannschaft ihr erstes Gruppenspiel bereits am 22. Juli. Stefan Kuntz und Co. treffen dann (ab 13.30 Uhr, live in der ARD und bei Eurosport) auf Brasilien. Vorher testet Deutschland im japanischen Wakayama gegen Honduras (17. Juli, ab 10 Uhr).

Die Spiele der Olympiamannschaft im Überblick

Samstag, 17. Juli: Testspiel gegen Honduras (10 Uhr MESZ)

Donnerstag, 22. Juli: Spiel gegen Brasilien (13.30 Uhr MESZ, live in der ARD und bei Eurosport)

Sonntag, 25. Juli: Spiel gegen Saudi-Arabien (13.30 Uhr MESZ, live in der ARD und bei Eurosport)

Mittwoch, 28. Juli: Spiel gegen die Elfenbeinküste (10 Uhr, live im ZDF und bei Eurosport)

