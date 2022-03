Olympiasiegerin Nolte lost Halbfinale aus - Flick ist Ziehungsleiter

Olympiasiegerin Laura Nolte lost am Sonntag (ab 19.15 Uhr) in der ARD-Sportschau die Halbfinalpartien im DFB-Pokal der Männer und der Frauen aus. Sie gewann in Peking für Deutschland gemeinsam mit Anschieberin Deborah Levi die Goldmedaille im Zweierbob. Ziehungsleiter ist Bundestrainer Hansi Flick, moderiert wird die Sendung aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund von Esther Sedlaczek.

Heute beginnt das Viertelfinale im DFB-Pokal der Männer. Den Auftakt macht das Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und Zweitligist FC St. Pauli (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky). Die weiteren Spiele finden am Mittwoch statt. Ab 18.30 Uhr (live bei Sport1 und Sky) empfängt Zweitligist Hannover 96 den Vorjahresfinalisten RB Leipzig. Zeitgleich (live auf Sky) steigt das Zweitligaduell Hamburger SV gegen Karlsruher SC. Den Abschluss macht ab 20.45 Uhr (live in der ARD und bei Sky) das Bundesligaduell zwischen dem VfL Bochum und SC Freiburg.

Das Halbfinale wird am 19. und 20. April ausgetragen. Das Endspiel steigt am 21. Mai im Berliner Olympiastadion.

FC Bayern erster Halbfinalist im Frauen-Pokal

Im Frauen-Pokal steht mit Meister FC Bayern München bereits der erste Halbfinalist fest. Die Münchnerinnen ließen Bundesligakonkurrent FC Carl Zeiss Jena beim 9:1-Kantersieg keine Chance. Heute (ab 19 Uhr, live auf DFB-TV) steigt das zweite Viertelfinale zwischen der SGS Essen und Bayer Leverkusen. Am Mittwoch (ab 18 Uhr, live auf DFB-TV) stehen sich Titelverteidiger VfL Wolfsburg und der SC Sand gegenüber, ehe die Runde der letzten acht Teams mit der Partie zwischen dem einzig verbliebenen Zweitligisten SV Henstedt-Ulzburg und Turbine Potsdam am Mittwoch (ab 19 Uhr, live auf DFB-TV) abgeschlossen wird.

Das Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen findet am 17. und 18. April statt, das Endspiel im Kölner RheinEnergieStadion am 28. Mai.

