Kemme (l.): "Es ist kein Tag vergangen, an dem ich diesen langen Weg bereut habe"

Selfie mit Fans: Tabea Kemme holt mit den DFB-Frauen Gold bei Olympia 2016 in Rio

Olympiasiegerin Kemme beendet Karriere

Tabea Kemme muss ihre aktive Laufbahn aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme beenden. Das hat ihr Verein FC Arsenal heute bekanntgegeben. Die 28 Jahre alte Defensivspielerin absolvierte 47 Länderspiele für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, mit der sie 2016 Olympiasiegerin wurde. Mit der U 17-Auswahl holte sie 2008 den EM-Titel, mit der U 20 wurde sie im Jahr 2010 Weltmeisterin.

Nach zwölf Jahren beim Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam, in denen Kemme die Champions League und viermal die Deutsche Meisterschaft gewann, wechselte sie 2018 in die englische Women's Super League zum späteren Meister FC Arsenal. Aufgrund eines im selben Jahr diagnostizierten schweren Knorpelschadens kam sie allerdings beim englischen Topklub nur auf wenige Einsätze. Trotz intensiver Anstrengungen gelang es ihr schließlich nicht mehr, vollständig beschwerdefrei zu werden, nun zog sie die Konsequenzen.

Kemme: "Ich freue mich auf das Leben nach den Fußball"

"Für mich war das eine schwere Entscheidung", erläutert Tabea Kemme gegenüber DFB.de. "Dennoch bin ich auch erleichtert, denn jetzt habe ich nach fast zwei Jahren, die immer wieder von meiner Verletzung und intensiver Reha geprägt waren, auch Klarheit. Nun kann ich mich auf mein Leben nach der Fußballkarriere vorbereiten. Es ist kein Tag vergangen, an dem ich diesen langen Weg bereut habe, da ich täglich aufs Neue mit Hilfe der medizinischen Abteilung das Maximum aus mir und meinem Körper rausgeholt habe. Eine der schönsten Erinnerungen meiner aktiven Spielzeit bleibt für mich, 45 Minuten im Emirates Stadium gegen den FC Bayern gespielt zu haben. Dieses Kapitel ist nun zu Ende geschrieben, nun freue ich mich auf das Leben nach dem Fußball und blicke diesem voller Lebensfreude entgegen."

DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg sagt: "Es ist sehr schade, dass Tabea ihre Karriere so früh beenden muss. Ich habe sie in all den Jahren immer als kämpferisch und fokussiert wahrgenommen. Sie war zugleich ein Freigeist und hat die besondere Gabe, die Dinge positiv zu sehen. Sie hat sich nie unterkriegen lassen, war immer ein Vorbild, und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass sie ihren Weg auch nach der aktiven Laufbahn finden wird. Dafür wünsche ich ihr alles Gute und möchte mich gleichzeitig auch für ihren Einsatz bedanken."

Tabea Kemme bestritt ihr letztes Spiel für die Frauen-Nationalmannschaft im Rahmen des SheBelieves Cups 2018 in den USA. Joti Chatzialexiou, Sportliche Leiter Nationalmannschaften, der beim Turnier damals ebenfalls vor Ort war, sagt: "Ich habe großen Respekt vor Tabeas Entscheidung und kann mir vorstellen, wie schwer sie ihr gefallen ist. Ich habe Tabi als 'echten Charakter' kennengelernt, sie ist immer vorangegangen, war immer für ihre Mitspielerinnen da und hat jede Aufgabe angenommen. Mit ihr verliert unsere Mannschaft eine besondere Spielerin und einen tollen Menschen. Nun wünschen wir ihr alles erdenklich Gute für die Zukunft."

[as]