Olympiasiegerin Greinacher lost zweite Runde aus

Die erste Runde im DFB-Pokal neigt sich dem Ende zu. Heute stehen noch vier Partien an, die Runde wird dann mit den Partien der Supercup-Teilnehmer am 27. August (VfB Stuttgart bei Preußen Münster) und am 28. August (Bayer Leverkusen bei Carl-Zeiss Jena) beschlossen. 3x3-Basketball-Olympiasiegerin Sonja Greinacher lost die zweite Runde aus - DFB.de fasst alle Infos zur Auslosung im FAQ zusammen.

Wann und wo findet die Auslosung statt?

Die Begegnungen der zweiten Runde werden am Sonntag, 1. September, im Fußballmuseum in Dortmund ausgelost.

Welcher Sender überträgt die Zweitrunden-Auslosung im TV?

Live im Free-TV überträgt das ZDF im Rahmen des sportstudios die Zweitrunden-Auslosung von 17.10 Uhr bis 17.30 Uhr. Lili Engels führt als Moderatorin durch die Sendung.

Wer zieht die Lose?

Als Losfee kommt Sonja Greinacher, Olympiasiegerin von Paris im 3x3-Basketball, zum Einsatz. Ziehungsleiter ist der 1. DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Wie läuft die Auslosung ab?

Die Mannschaften werden in zwei Lostöpfe aufgeteilt. In Lostopf 2 befinden sich die Kugeln der Erst- und Zweitligisten, in Lostopf 1 die Kugeln der Teams aus den Klassen darunter, die Heimrecht haben werden. Sonja Greinacher wird zunächst je eine Kugel aus Lostopf 1 und dann aus Lostopf 2 ziehen - bis aus Lostopf 1 alle Kugeln gezogen sind. Danach werden die restlichen Paarungen durch Losen der verbliebenen Kugeln aus Topf 2 ermittelt, wobei die zuerst gezogenen Teams Heimrecht erhalten.

Die weiteren Runden im DFB-Pokal 2024/2025

2. Runde: 29./30. Oktober 2024

Achtelfinale: 3./4. Dezember 2024

Viertelfinale: 4./5. Februar und 25./26. Februar 2025

Halbfinale: 1./2. April 2025

Finale: 24. Mai 2025

