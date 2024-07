2022 in den USA: Sieg und Niederlage im Testspiel-Doppelpack

Olympia-Spiel gegen USA live im ZDF und Stream

Wer zeigt das Olympia-Match gegen die USA?

Das geschichtsträchtige Duell mit den US-Amerikanerinnen in Marseille wird vom ZDF übertragen. Allerdings wechselt die Übertragung des Senders zwischen verschiedenen Sportarten am Olympia-Sonntag, die Fußball-Partie wird deshalb nur etappenweise im regulären TV gezeigt. Die kompletten 90 Minuten gibt es im Livestream von ARD und ZDF, der über die jeweiligen Mediatheken abrufbar ist. Der Stream beginnt ab 20.50 Uhr und wird von Bernd Schmelzer von der ARD kommentiert. Auch Eurosport bietet über seine Webseite einen Livestream des Spiels an.

Wie schlug sich die deutsche Auswahl bisher gegen die USA?

Die viermaligen Olympiasiegerinnen aus Nordamerika haben in der Bilanz gegen deutsche Mannschaften deutlich die Nase vorn. Aus 37 Spielen gegen Deutschland gewann die USA 25, erst fünfmal konnte Deutschland einen Sieg einfahren. Bei Olympischen Spielen gab es bislang ein Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams: 2004 im Halbfinale. Die USA schlug die deutsche Auswahl mit 2:1 n.V. und holte später Gold. Deutschland konnte sich im kleinen Finale die Bronzemedaille gegen Schweden (1:0) holen. Zuletzt traf man im November 2022 aufeinander, als man in zwei Testspielen innerhalb von drei Tagen gegeneinander spielte. Den ersten Test gewann die deutsche Mannschaft mit 2:1, zwei Tage später siegten die USA ebenso mit 2:1.

Wie geht es im Turnier weiter?

Zunächst steht am Mittwoch (19 Uhr) das dritte Gruppenspiel gegen Sambia auf dem Programm. Dafür muss die Auswahl von Marseille nach Saint-Étienne reisen. Ins Viertelfinale kommen die Frauen wenn sie einen der ersten beiden Plätze in ihrer Gruppe belegen oder zu den zwei besten Gruppendritten gehören. Nach dem Auftaktsieg gegen Australien stehen die Chancen auf ein Weiterkommen aber schonmal hoch.

Welche Spielerinnen sind im Kader?

Cheftrainer Horst Hrubesch nominierte von den 18 verfügbaren Plätzen zwei Torhüterinnen und 16 Feldspielerinnen. Sieben Spielerinnen kommen vom VfL Wolfsburg, vier vom FC Bayern sowie drei von Eintracht Frankfurt. Zudem spielen drei Akteurinnen im Ausland. Den kompletten Kader gibt es hier.

[dfb]