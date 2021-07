Olympia: Spanien Remis, Frankreich und Argentinien verlieren

Spanien und Frankreich sind sieglos in das olympische Fußballturnier in Japan gestartet. Mit sechs EM-Teilnehmern in der Startelf kam Spanien nicht über ein 0:0 gegen Ägypten hinaus, Frankreich verlor gegen starke Mexikaner 1:4 (0:0). Auch Argentinien musste sich zum Auftakt überraschend Australien 0:2 (0:1) geschlagen geben.

In Spaniens Gruppe C übernahm Australien somit die Tabellenführung. Frankreich ist vorerst Letzter der Gruppe A: Gastgeber Japan schlug Südafrika im anderen Spiel 1:0 (0:0). Neuseeland gewann zudem gegen Südkorea 1:0 (0:0) und liegt in Gruppe B gleichauf mit Rumänien an der Spitze, das sich ebenfalls mit 1:0 (1:0) gegen Honduras durchsetzte.

Spanien trifft nur den Pfosten

Die Spanier liefen in Sapporo mit RB Leipzigs Dani Olmo auf, auch Torhüter Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Pedri und Mikel Oyarzabal begannen. Sie alle waren auch im EM-Halbfinale (2:4 i.E.) gegen den späteren Europameister Italien zum Einsatz gekommen.

Spanien war spielerisch deutlich überlegen, tat sich gegen das körperlich intensive und gut sortierte Spiel der Ägypter aber schwer. Ein Pfostenschuss von Dani Ceballos (27.) war die beste Chance des Favoriten.

Gegen die Franzosen trafen Alexis Vega (47.), Sebastian Cordova (55.), Uriel Antuna (80.) und Eduardo Aguirre (90.+1) für Mexiko. Routinier Andre-Pierre Gignac (69.) hatte per Foulelfmeter zwischenzeitlich für den Anschluss gesorgt, der Stürmer spielt selbst seit fünf Jahren in Mexiko. Gegen Torwart-Oldie Guillermo Ochoa verwandelte er den Strafstoß mit einigem Glück.

[sid]